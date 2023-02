Hendrik Kuhlmann

Kurzzeitvermietung als Business: Warum Airbnb bei Immobilienbesitzern aktuell so populär ist

Augsburg

Passives Einkommen und der Vermögensaufbau durch Immobilien: Das ist ein Traum, den sich viele Menschen erfüllen wollen. Gerade in Zeiten steigender Zinsen und Energiepreise bietet sich für Immobilienbesitzer die Kurzzeitvermietung via Airbnb als besonders lukratives Geschäftsmodell an.

"Im Airbnb-Business können Eigentümer trotz der aktuellen Wirtschaftslage auch weiterhin grüne Zahlen schreiben", verrät Hendrik Kuhlmann. Er betreibt inzwischen über 50 Immobilien auf der ganzen Welt und empfängt dort jedes Jahr tausende Gäste. So erwirtschaftet der erfolgreiche Unternehmer große Überschüsse. Kuhlmann weiß daher genau, wie die Lage in seiner Branche aussieht und worauf bei der Kurzzeitvermietung zu achten ist.

Er verrät in diesem Beitrag, warum das Modell Kurzzeitvermietung bei Immobilienbesitzern aktuell so populär ist und worauf dabei trotz überzeugender Geschäftsaussichten unbedingt geachtet werden sollte.

Ausgangslage: Der Immobilienmarkt wandelt sich enorm

Vor der Energiekrise und dem Angriffskrieg auf die Ukraine waren die Immobilienpreise bereits sehr hoch. Zusätzlich zum Konflikt kam die inflationsbedingte Zinswende der EZB. In Kombination sorgte das für einen Anstieg der Zinsen auf ein unerwartetes Rekordniveau. Im aktuellen Umfeld ist der Kauf von Immobilien somit schlicht unattraktiv. Ein weiterer Grund dafür sind die mittlerweile deutlich gestiegenen Eigenkapitalanforderungen.

Es lässt sich nicht von der Hand weisen: Aktuell werden deutlich weniger Objekte gekauft. Der Markt ist zum Erliegen gekommen. Dennoch müssen oder möchten einige Immobilienbesitzer, wie Fix-and-Flip-Investoren - also Investoren, die Immobilien kaufen, sie renovieren und dann wieder verkaufen - ihre Immobilien trotz der widrigen Umstände verkaufen.

Fix-and-Flip-Einsteiger sehen sich mit großen Problemen konfrontiert

Unter Neulingen auf dem Immobilienmarkt erfreut sich Fix-and-Flip einer regen Beliebtheit. Dieses Geschäftsmodell konnte sich in der Vergangenheit ohne Frage bewähren: Ein sanierungsbedürftiges Objekt wird meist mithilfe eines variabel verzinsten Fremdkapital-Hebels erworben, renoviert und anschließend mit hohem Gewinn weiterverkauft.

Im derzeitigen Marktumfeld finden die Investoren für den Kaufpreis, den sie für ihre Immobilien erzielen müssen, jedoch keine Abnehmer mehr. Aufgrund der Zinsen möchte niemand kaufen, wobei ihr eigener variabler Zinssatz zur finanziellen Belastungsprobe wird.

Die Alternative zum Immobilienverkauf

Wer auf einer Immobilie sitzen bleibt, muss Alternativen zum Verkauf finden. Ansonsten drohen gravierende Liquiditätsengpässe. Das ist einer der Gründe, warum die Kurzzeitvermietung unter Immobilienbesitzern aktuell so populär ist. Dank ihr können sie einerseits ihre Verbindlichkeiten planbar bedienen. Andererseits ist es sogar möglich, mithilfe des eigenen Airbnb-Business-Modells einen Überschuss zu erwirtschaften.

Zudem überzeugt der zeitliche Vorteil nicht nur Neulinge der Branche. Dank der Kurzzeitvermietung können Immobilien-Investoren die Zeit bis zum angestrebten Verkauf nämlich aussitzen, ohne von finanziellen Forderungen erdrückt zu werden. Sollte sich schließlich ein Interessent für das Objekt finden, besticht die Kurzzeitvermietung durch einen weiteren Vorteil: Aufgrund der überschaubaren Mietdauer kann es rasch veräußert werden.

Wegfallende Mieteinnahmen als Risikofaktor entschärfen

Es ist keine Seltenheit, dass ein regulärer Mieter auszieht. Problematisch wird es jedoch, wenn sich die eigene Immobilie anschließend nicht länger zu den gewünschten Konditionen vermieten lässt. Die Kurzzeitvermietung stellt auch diesbezüglich eine attraktive Lösung für immer mehr Immobilienbesitzer dar.

Sie erlaubt es schließlich, das Objekt flexibel und über einen überschaubaren Zeitraum mit einer höheren Rendite zu vermieten. Mithilfe der Kurzzeitvermietung lassen sich darüber hinaus auch leer stehende Gewerbeobjekte umwandeln. Gerne gebuchte Serviced Apartments sollen als Beispiel hierfür dienen.

Eine positive Rendite trotz höherer Zinsen

Ein weiterer Grund für die konstant steigende Popularität der Kurzzeitvermietung ist in der Zinsbindung zu finden: Läuft die aktuelle Finanzierung aus, muss sie erneuert werden. Derzeit bedeutet das massiv gestiegene Kosten für Immobilienbesitzer. Mit einer regulären Mieteinnahme lässt sich diese Mehrbelastung kaum ausgleichen. Die Rendite ist im Gegensatz zu kurzzeitig vermieteten Airbnb-Objekten häufig sogar negativ.

Wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Kurzzeitvermietung

Eigentümer, die ihre Immobilien für Kurzzeitvermietungen verwenden möchten, müssen allerdings einige wichtige Faktoren berücksichtigen: Zunächst müssen sie sicherstellen, dass ihre Immobilien den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, insbesondere hinsichtlich der Vermietung an Touristen. Eine geeignete Versicherung ist zudem unentbehrlich, um sich gegen mögliche Schäden oder Verluste abzusichern.

Kurzzeitvermietungen bedeuten oft häufigere Gästewechsel, was zu höheren Reinigungs- und Wartungskosten führen kann. Auch das sollten Eigentümer in ihre Budgetplanung einbeziehen. Darüber hinaus müssen Eigentümer sicherstellen, dass ihre Immobilie auf Plattformen wie Airbnb oder Booking.com gut sichtbar ist und dass sie gut verwaltet wird, um eine hohe Auslastung und positive Bewertungen zu erzielen. Nicht zuletzt müssen Einkünfte aus Kurzzeitvermietungen korrekt versteuert werden.

Es ist wichtig, dass sich Eigentümer über alle relevanten Faktoren im Klaren sind, bevor sie sich für die Kurzzeitvermietung entscheiden. Ein Experte kann ihnen zudem dabei helfen, mögliche Herausforderungen zu vermeiden und ihre Rendite zu maximieren.

Über Hendrik Kuhlmann:

Hendrik Kuhlmann ist Gründer und Geschäftsführer der Unternehmen BRIGHT sowie BNB Pro Hosting. Neben seinem eigenen Apartmentbetrieb unterstützt er mit BNB Pro Hosting Interessierte dabei, sich im Bereich der Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen und Serviced Apartments ein erfolgreiches Business aufzubauen. Weitere Informationen dazu unter: bnbprohosting.com

