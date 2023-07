nd.DerTag kommentiert die Entschuldigungn des niederländischen Königs für die Sklaverei

Berlin (ots) - Drei Jahre ist es her, seit George Floyd in Minneapolis ermordet wurde: Neun Minuten und 29 Sekunden lang kniete ein Polizist auf seinem Hals. Knapp ein Jahr ist es her, dass ein Beamter in Dortmund den 16-jährigen Mouhamed Lamine Dramé tötete: vier Schüsse in Kopf und Brust, aus nächster Nähe. ...

mehr