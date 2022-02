nd.DerTag / nd.DieWoche

"nd.DerTag": BUND fordert Schließung der Atomfabriken in Gronau und Lingen

Berlin (ots)

Der Vorsitzende der Umweltorganisation BUND, Olaf Bandt, hat die Bundesregierung aufgefordert, die Atomfabriken in Gronau und Lingen zu schließen. Im westfälischen Gronau steht die zweitgrößte Urananreicherungsanlage der Welt. Die Brennelementefabrik des französischen Atomkonzerns Framatome im niedersächsischen Lingen beliefert unter anderem europäische Schrottreaktoren und AKWs in Krisengebieten. "Deutschland bleibt damit wesentlicher Bestandteil der nuklearen Produktionskette, ist mitverantwortlich für noch mehr Atommüll und das Risiko schwerer Atomkatastrophen", schreibt Bandt in einem Beitrag für die Tageszeitung "nd.DerTag" (Freitagausgabe). Bislang sei der Betrieb der beiden Brennstoffanlagen vom gesetzlichen Atomausstieg ausgenommen und sogar unbefristet genehmigt. Ändere sich das nicht, "wäre der Atomausstieg 2022 eine Mogelpackung".

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell