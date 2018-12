Westfalenpost: Nina Grunsky zum Ausbau der kommunalen Online-Angebote

Hagen (ots) - Henne oder Ei - was war denn nun zuerst da? Bieten Verwaltungen nicht mehr Leistungen online an, weil nicht genügend Bürger sie nutzen, Kosten und Nutzen des Angebots daher in keinem rechten Verhältnis stehen? Oder nutzen die Bürger das Online-Rathaus nicht, weil es zu wenige Angebote gibt, die darüber hinaus noch kompliziert sind, weil man am Ende eben doch die Post oder die Sparkasse bemühen, für die Unterschrift aufs Amt muss oder sich ein Zusatzgerät kaufen soll, um die Online-Ausweisfunktion nutzen zu können? Wie auch immer - es ist gut, dass sich nun mit Beginn des neuen Jahres einiges tut in den digitalen Rathäusern Südwestfalens. Ohne Online-Leistungen nämlich droht der ländliche Raum unattraktiver zu werden. Wenn Bürger immer älter werden, Wege ihnen folglich schwerer fallen und das Busnetz dünn ist, müssen Behördengänge unkompliziert vom Sofa aus zu erledigen sein. Wenn Fachkräfte auch für Kommunen nur schwer zu gewinnen sind und der Etat knapp bemessen ist, muss jede Möglichkeit genutzt werden, Ressourcen zu schonen.

