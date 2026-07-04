Neue Osnabrücker Zeitung

"Werden überrollt": Grünen-Chefin warnt CDU vor Koalition mit AfD im Osten

Vor Ostdeutschland-Wahlen: Brantner befürchtet Parallelen zur Machtübernahme der Nazis, sie fordert Erhalt der Brandmauer

Osnabrück (ots)

Osnabrück. Vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern warnt Grünen-Chefin Franziska Brantner die CDU vor einer Koalition mit der AfD und zieht Parallelen zur Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933. "Das Experiment, dass eine Partei der Mitte Faschisten zur Macht verhilft, um sie kleinzuhalten, hatten wir in Deutschland schon einmal. Das Ergebnis war katastrophal", sagte Brantner im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Die CDU könne diesbezüglich von den USA oder anderen europäischen Ländern lernen. "Dort sieht man: Wenn Konservative mit Radikalen paktieren, werden sie von ihnen überrollt", so Brantner zu noz.

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