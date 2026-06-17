Neue Osnabrücker Zeitung

Linken-Kandidat Pantisano fordert Einbeziehung aller Berufsgruppen in gesetzliche Rente

Pantisano: Politiker, Beamte und Selbstständige sollen einzahlen, denn Privilegien lösten zu Recht Wut aus

Osnabrück (ots)

Kurz vor der geplanten Veröffentlichung des Berichts der Rentenkommission fordert der Linken-Bundestagsabgeordnete und Kandidat für den Co-Parteivorsitz, Luigi Pantisano, die Eingliederung aller Berufsklassen in die gesetzliche Rentenversicherung.

"Es kann nicht sein, dass Abgeordnete und Beamte nicht in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, aber nach vier Jahren im Parlament schon höhere Ansprüche haben als normale Arbeitnehmer nach 30 Jahren Arbeit", sagte Pantisano im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). "Solche Privilegien lösen zu Recht Wut bei den hart arbeitenden Menschen aus". Die Bundesregierung plant eine umfassende Rentenreform, um die Alterssicherung zu stabilisieren. Der Bericht der Rentenkommission wird für kommende Woche erwartet.

Rentenkürzungen lehnt Pantisano ab: "Zu teuer sind in Deutschland vor allem die Politiker selbst. Ich habe als Bundestagsabgeordneter in 15 Monaten zwei Gehaltserhöhungen bekommen", sagte er zu noz. "Wir müssen dieses System beenden: Alle müssen in eine solidarische Rentenkasse einzahlen - auch Politiker, Beamte und Selbstständige."

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