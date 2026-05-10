Neue Osnabrücker Zeitung

Nach Stopp von Einmalzahlung: Landkreise verlangen Anschlusslösung für Tankrabatt

DLT-Präsident Brötel: Hohe Spritpreise treffen Menschen jenseits der Städte besonders hart

Osnabrück (ots)

Der Deutsche Landkreistag (DLT) verlangt nach dem Stopp der Einmalzahlung eine rasche Einigung auf eine Anschlusslösung für den Ende Juni auslaufenden Tankrabatt: "Wenn man sich die geopolitische Lage anschaut, sieht es für mich nicht nach einem baldigen Absinken der Energiepreise aus. Deshalb muss die Regierung schon jetzt überlegen, wie die Betroffenen auch im Sommer und womöglich darüber hinaus entlastet werden können", sagte DLT-Präsident Achim Brötel im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz, Montagsausgabe). "Dafür braucht es rechtzeitig eine Lösung, aber nicht schon wieder den nächsten Streit innerhalb der Koalition."

Weitere Hilfe sei für viele Menschen in ländlichen Räumen existenziell. "Dort sind die Wege zum Arbeitsplatz in der Regel deutlich weiter. Deshalb schlagen die hohen Spritkosten da auch besonders hart zu", sagte der Präsident der Landkreise und mahnte: "Wenn wir das Ziel tatsächlich ernst nehmen, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, muss es dafür deshalb zwingend einen Ausgleich geben."

Ob das über einen Tankrabatt, über eine Anhebung der Pendlerpauschale oder andere Instrumente erreicht werde, sei für ihn zweitrangig. "Wichtig ist, dass die Entlastung am Ende auch bei den Menschen jenseits der Städte ankommt."

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