Neue Osnabrücker Zeitung

Deutscher Landkreistag: Einschnitte bei Luftrettung gefährden Menschenleben

Präsident Brötel warnt vor fatalen Folgen der GKV-Reform für ländliche Regionen - Auch Kliniksterben befürchtet

Osnabrück (ots)

Der Deutsche Landkreistag (DLT) hat sich der ADAC-Warnung vor Einschnitten bei der Luftrettung angeschlossen und befürchtet durch die GKV-Reform eine "dramatische Verschlechterung der Gesundheitsversorgung in den ländlichen Regionen". "Wir sind als Landkreise zwar nicht für die Luftrettung zuständig. Aber: Wir teilen diese Sorgen ganz ausdrücklich. Da droht ein echter Teufelskreis", sagte DLT-Präsident Achim Brötel im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz, Samstagsausgabe).

"Wenn durch die Sparvorgaben die Krankenhausversorgung in der Fläche ausgedünnt wird, kommt der schnellen Rettung aus der Luft umgekehrt doch eine umso größere Bedeutung zu. Für den Rettungswagen ist der Weg dann im Zweifel nämlich zu weit. Wird aber auch noch die Luftrettung ausgedünnt, können Schwerstkranke oder Verletzte nicht rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht werden", so Brötel. "Das kann und das darf nicht sein. Die Hubschrauber starten doch nicht, wenn sich jemand ein Bein gebrochen hat. Da geht es um akute Notfälle und damit um Menschenleben."

Der DLT-Präsident reagierte auf die Warnung des ADAC, bei einer Umsetzung der geplanten Gehaltsbremse für das Rettungspersonal müssten Hubschrauber der Luftrettung künftig häufiger am Boden bleiben.

Auch die Sparvorgaben für Kliniken kritisierte der Landkreistagpräsident scharf: "Das geplante GKV-Sparpaket würde unsere Kliniken zusätzlich mit mehr als fünf Milliarden Euro belasten. Das führt nahezu zu einer Verdoppelung der schon jetzt viel zu hohen Defizite. Das kann niemand mehr verkraften", sagte Brötel zu noz. "Wir werden es deshalb erleben, dass vor allem die kleineren, in der Fläche aber unverzichtbaren Krankenhäuser reihenweise heruntergefahren werden oder sogar schließen müssen. Das würde die Gesundheitsversorgung in den ländlichen Regionen dramatisch verschlechtern."

Die GKV-Reform ist vom Bundeskabinett bereits beschlossen und soll bis Anfang Juli vom Bundestag verabschiedet werden. Der Deutsche Landkreistag ist der bundesweite Spitzenverband, der die Interessen der Landkreise vertritt, unter anderem gegenüber der Bundesregierung.

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