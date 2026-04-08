Neue Osnabrücker Zeitung

Wirtschaftsweise Schnitzer rechnet mit niedrigeren Spritpreisen in einigen Tagen

Beraterin der Bundesregierung hält Lage im Iran für "sehr volatil" - entscheidend sei dauerhaftes Ende des Krieges

Osnabrück (ots)

Die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Monika Schnitzer, geht nicht davon aus, dass die Feuerpause im Iran-Krieg zu schnellen Preissenkungen an den Tankstellen führt. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) sagte Schnitzer: "Hoch gehen die Preise immer schnell, die Absenkung dauert in der Regel einige Tage. Ich gehe aber davon aus, dass die niedrigeren Ölpreise weitergegeben werden."

Fraglich sei allerdings, ob die Entspannung von Dauer sein wird. Derzeit sei die Lage noch "sehr volatil". "Entscheidend ist, ob die zweiwöchige Feuerpause dazu genutzt wird, den Krieg dauerhaft zu beenden", sagte Schnitzer. Selbst wenn das gelingt, werde es Wochen dauern, bis die Lieferketten durch die Straße von Hormus wieder intakt seien. Der Schaden für die deutsche Wirtschaft sei deshalb schon jetzt erheblich.

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