Star-Investor Carsten Maschmeyer will deutsches Verwaltungspersonal "quasi komplett" streichen

Maschmeyer: "Genehmigungen, Förderanträge, Verwaltungsakte: Das kann alles ein Computer machen"

Osnabrück (ots)

In der Diskussion um den Bürokratieabbau in Deutschland hat der deutsche Finanzunternehmer und TV-Investor Carsten Maschmeyer ("Die Höhle der Löwen") eine nahezu vollständige Automatisierung deutscher Verwaltungsakte ins Spiel gebracht. "Die deutsche Verwaltung muss durch KI ersetzt werden, und zwar quasi komplett. Dann hätten wir eine Entscheidung binnen Sekunden. Damit wären wir endlich mal wieder weltweit Vorreiter", sagte der Tech-Experte im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz).

In der Verwaltung gehe es primär um die Einhaltung von Vorschriften, so Maschmeyer weiter. "Es ist nicht sehr kreativ, zu überprüfen, ob bei einem Antrag auf einen neuen Personalausweis alle Kästchen richtig angekreuzt sind. Genehmigungen, Förderanträge, Verwaltungsakte: Das kann alles ein Computer machen." Nur um Sonderfälle sollten sich noch Menschen kümmern. "Damit hätten wir drastisch weniger Mitarbeiter in den Behörden und langfristig weniger Pensionslasten."

Carsten Maschmeyer gilt mit seiner Münchner Maschmeyer-Group als einer der führenden deutschen Investoren in Zukunftsbereichen wie Software oder Gesundheitsforschung. Einem Millionenpublikum ist er als Juror in der TV-Investment-Show "Die Höhle der Löwen" bekannt.

