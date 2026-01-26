Neue Osnabrücker Zeitung

Star-Investor Carsten Maschmeyer sieht keine Zukunft mehr für deutsche Autobauer um VW/ Maschmeyer: "Zombie-Unternehmen künstlich als Industriemuseen am Leben zu erhalten, ist keine Zukunftsstrategie"

Osnabrück (ots)

Der deutsche Finanzunternehmer und TV-Investor Carsten Maschmeyer ("Die Höhle der Löwen") hat den Untergang der deutschen Automobilindustrie vorausgesagt. "Deutschlands Geschäftsmodell basierte lange auf industrieller Fertigung, aber die Massenfertigung ist abgewandert. Die Chinesen produzieren günstiger bei längeren Arbeitszeiten", sagte Maschmeyer im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Zugleich seien deutsche Autobauer bei Elektromobilität und autonomem Fahren international abgehängt. Auf die Frage, ob er noch an eine Zukunft für VW und Co. glaube, sagte er: "Ehrlich gesagt nein."

Carsten Maschmeyer gilt mit seiner Münchner Maschmeyer-Group als einer der führenden deutschen Investoren in Zukunftsbereichen wie Software oder Gesundheitsforschung. Einem Millionenpublikum ist er als Juror in der TV-Investment-Show "Die Höhle der Löwen" bekannt.

Deutschland brauche jetzt eine postindustrielle Strategie, so wie Dubai oder Saudi-Arabien bereits in neue Branchen investierten für die Zeit nach dem Öl-Boom, so Maschmeyer im noz-Interview weiter. "Zombie-Unternehmen künstlich als Industriemuseen am Leben zu erhalten, ist jedenfalls keine Zukunftsstrategie."

