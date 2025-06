Huawei

Huawei Europe Enterprise Roadshow 2025 in Hamburg: Maßgeschneiderte Branchenlösungen für die digitale Transformation

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Huawei bringt Zukunftstechnologien nach Hamburg: Enterprise Roadshow 2025 präsentiert am 26. Juni maßgeschneiderte Lösungen für die digitale Transformation in historischer Kulisse

Huawei, einer der weltweit führenden Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), setzt seine erfolgreiche Europe Enterprise Roadshow 2025 fort und macht am 26. Juni Halt in Hamburg. Die Hansestadt markiert den Auftakt für die zweite Jahreshälfte der Roadshow, bei der Huawei mit einem erweiterbaren Showtruck voller branchenspezifischer IKT-Lösungen durch Deutschland tourt.

Unter dem Motto "Accelerate Industrial Digital Intelligence" verwandelt sich die historische Dressurhalle, eine Event-Location im Hamburger Stadtteil Stellingen, in eine beeindruckende Technologie-Ausstellung. Von 14 Uhr bis in den Abend hinein präsentiert Huawei dort seine neuesten Innovationen in den Bereichen Datenkommunikation, Datenspeicherung und optische Netzwerke. Als Speaker treten Salko Smajlovic (Regional Director North), Michael Georgi (Chief Technology Officer IT Solutions Germany), Thomas Weber (Chief Product Owner Cloud) und Alexander Neumann (IP Solution Expert) auf. Die Anmeldung für das Event beginnt ab 13 Uhr.

"Hamburg als bedeutender Wirtschaftsstandort und die zweitsmarteste Metropole Deutschlands (https://www.bitkom.org/Smart-City-Index) ist der ideale Ort, um unsere Lösungen für die digitale Transformation zu präsentieren", erklärt Kevin Liu, Managing Director, Huawei Germany Enterprise Business. "Mit unserem Digitaltruck zeigen wir 'hands-on', wie unsere Technologien Unternehmen in der Region bei ihren individuellen Herausforderungen unterstützen können."

Speicher, Campusnetzwerke und optische Systeme: Branchenspezifische Lösungen im Fokus

Im Fokus der Roadshow stehen in diesem Jahr branchenspezifische Anwendungen. Huawei präsentiert eine Reihe innovativer Lösungen, darunter die "Future-Proof Data Storage"-Technologie, die Unternehmen hilft, den Wert exponentiell wachsender Datenmengen im KI-Zeitalter zu nutzen. Für moderne Campusumgebungen bietet das "Xinghe Intelligent Campus"-System eine ganzheitliche, KI-gestützte Infrastruktur mit fortschrittlichen Wi-Fi 7-Technologien. Die "All-Optical Network"-Lösung verspricht ultraschnelle, zuverlässige Konnektivität für diverse Anwendungsszenarien.

Im Bildungssektor stellt Huawei sein "Research Data Management"-System vor, das Forschungseinrichtungen bei der effizienten Verwaltung großer Datenmengen unterstützt, sowie die "Education Campus Network"-Lösung für digitalisierte Lernumgebungen. Für den öffentlichen Sektor wird die "Smart City"-Plattform eingeführt, während im Gesundheitswesen die "HIS&PACS A-A-Unified Storage"-Lösung präsentiert wird. Zusätzlich stellt Huawei Lösungen für den Einzelhandel und das Gastgewerbe vor, darunter die "Multi-Branch Retail Solution" und die "FTTO Solution for Hotels".

"Unsere branchenspezifischen Anpassungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Leistung entsprechend individueller Anforderungen zu optimieren", erklärt Kevin Liu. "So unterstützen wir den digitalen Wandel und fördern die Einführung digitaler Intelligenz in verschiedenen Sektoren."

HUAWEI eKit und erweitertes Partner-Ökosystem

Neu bei der Roadshow 2025 ist HUAWEI eKit, die Submarke für das Distributionsgeschäft im KMU-Bereich. Die in über 100 Ländern aktive Plattform bietet Partnern umfassende Lösungen für Transaktionen, Betrieb und Marketing. Das Ziel von HUAWEI eKit besteht darin, die Implementierung durch die Bereitstellung von Lösungen zu vereinfachen, die einfach zu verwalten und zu installieren sind und eine End-to-End-Einfachheit für kleine und mittlere Unternehmen gewährleisten.

Die Roadshow ermöglicht wertvolle Vernetzung und Zusammenarbeit vor Ort

An jeder Station der Roadshow wird der Truck zu einem begehbaren Ausstellungsstand mit insgesamt 15 Stationen. Von einzelnen Produktbereichen bis hin zu Branchenanwendungen und flexiblen Multilösungen und -dienstleistungen bietet jede Station tiefe und detaillierte Einblicke. An jeder Station stehen Huawei-Experten bereit, um Lösungen vorzustellen und Fragen zu beantworten. Darüber hinaus bietet der Roadshow-Truck eine Bühne für lokale Veranstaltungen in den einzelnen Ländern, wie Podiumsdiskussionen, Präsentationen von Anwendungsszenarien, Erfahrungsaustausch mit Kunden, Produktschulungen, Networking, Fragerunden oder Preisverleihungen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://e.huawei.com/eu/events/2025/eu/roadshow-2025/huawei-enterprise-roadshow-2025.

Informationen zu Huawei

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 114.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2652912/Huawei.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2559207/5239435/Huawei_Europe_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/huawei-europe-enterprise-roadshow-2025-in-hamburg-maWgeschneiderte-branchenlosungen-fur-die-digitale-transformation-302493215.html

Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell