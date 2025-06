Huawei

Aufbau einer florierenden F5.5G All-Optical Network-Industrie für neues Wachstum in der KI-Ära

Während des MWC Shanghai 2025 wurde erfolgreich der F5.5G All-Optical Industry Summit abgehalten. Auf dem Gipfeltreffen war die boomende F5.5G-Industrie ein zentrales Gesprächsthema zwischen dem Ausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie, der chinesischen Akademie für Informations- und Kommunikationstechnologie, China Telecom, China Mobile, China Unicom, Maxis aus Malaysia sowie CTM. Sie berichteten insbesondere über die neuesten Geschäftspraktiken globaler Netzbetreiber im Bereich der volloptischen 10-Gbit/s-Breitbandübertragung sowie der volloptischen Premiumübertragung.

In den letzten Jahren hat sich der kommerzielle Einsatz von optischen F5.5G-Netzen beschleunigt. Im Bereich des optischen Zugangs haben mehr als 70 Netzbetreiber weltweit 10-Gbit/s-Pakete auf den Markt gebracht und die groß angelegte kommerzielle Nutzung von rein optischen 10-Gbit/s-Breitbanddiensten hat den Weg für neue AItoH-Dienste geebnet. Im Bereich der optischen Übertragung wurden weltweit mehr als 240 Netze mit einer Übertragungsrate von 400 G errichtet. In der Zwischenzeit erforscht die Branche den Aufbau von Metronetzen mit einer Latenz von 1 ms, um sicherzustellen, dass Endnutzer schnell auf die Rechenleistung der Cloud zugreifen können, was Innovationen bei KItoB-Anwendungen ermöglicht.

Da sich KI zur treibenden Kraft der globalen digitalen Wirtschaft entwickeln und das Leben sowie die Produktion umgestalten wird, setzen auch die globalen Fluggesellschaften aktiv auf KI. Insbesondere wandeln sich die Vorreiter von Anbietern für Verbindungsdienste zu Anbietern für Verbindungs-, Datenverarbeitungs- und Anwendungsdienste. Li Peng, Senior Vice President und Leiter ICT & Service von Huawei, sagte in seiner Rede: „Privathaushalte und Unternehmen werden zu den wertvollsten Szenarien bei der strategischen Transformation der KI durch die Netzbetreiber. Huawei hofft, mit der Branche zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung von optischen F5.5G-Netzwerken zu fördern, die Zusammenarbeit zwischen Cloud, Intelligenz, Netzwerk und Geräten zu unterstützen sowie die Anwendung von KI in Haushalten und Branchen voranzutreiben, um im Zeitalter der KI ein Wachstum zu erreichen, von dem beide Seiten profitieren."

Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz liegt der Schlüssel für das Wachstum von Breitbanddiensten der Netzbetreiber darin, Endnutzern neue Werte und ein Gefühl der Wertigkeit zu vermitteln. Bob Chen, Präsident der Optical Business Product Line von Huawei, erläuterte die neuesten Innovationen von Huawei im Bereich der volloptischen F5.5G-Netze in vier Dimensionen. Er betonte: „Um das Gefühl der Wertigkeit für private Breitbandnutzer zu verbessern und Bandbreiten-Upgrades sichtbar zu machen, differenzierte Erfahrungen zu gewährleisten, neue Heimgeräte zu ermöglichen sowie neue Dienste populärer zu machen, hat Huawei kontinuierlich Innovationen entwickelt, um Netzbetreibern zu helfen, hochwertige Vier-in-Eins-Pakete zu schnüren und Nutzern ultimative KI-Anwendungen zu bieten."

Die Lösung von Huawei bietet ein Upgrade der Bandbreite, ein differenziertes Erlebnis, neue Endgeräte und umfangreiche Heimanwendungen. Die 50G-PON-Lösung unterstützt die Aufrüstung auf Ultra-Gigabit und 10 Gigabit. Außerdem verbessert Huawei die End-to-End-Netzkapazitäten, um hochwertigen Nutzern ein differenziertes Erlebnis zu bieten. Zusätzlich bietet Huaweis neues Endgerät – AI Home Hub – als Smart Home Hub für Benutzer und bietet reichhaltige intelligente Anwendungen auf der Grundlage von KI-Interaktion zu Hause Eintrag. In der Zwischenzeit erforschen Huawei und Netzbetreiber gemeinsam den Aufbau von volloptischen Metronetzen mit einer Latenz von 1 ms, die Nutzern Zugriff auf Cloud-Computing-Ressourcen und KI-Anwendungen über deterministische Netze mit geringer Latenz ermöglichen.

