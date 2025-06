Huawei

HUAWEI XMAGE Awards 2025 starten - mit dem Ziel, leistungsstarke Fotografie für alle zugänglich zu machen

Shanghai (ots/PRNewswire)

Die HUAWEI XMAGE Awards 2025 wurden offiziell während der HUAWEI Pura 80 Launch-Veranstaltung verliehen. Dieser jährliche Wettbewerb ist eine globale Plattform für die mobile Fotografie von Huawei und bietet Kreativen die Möglichkeit, ihre Arbeiten zu präsentieren und die Kraft der Bilder einem breiteren Publikum zu vermitteln. Der Wettbewerb findet seit 2017 jedes Jahr statt und hat insgesamt fast fünf Millionen Einsendungen von Nutzern aus 170 Ländern und Regionen erhalten, was ihn zu einem der größten und einflussreichsten Wettbewerbe für mobile Fotografie weltweit macht.

XMAGE von Huawei hat in der Welt der mobilen Fotografie schon lange Grenzen überschritten, indem es bahnbrechende Tele-, Makro-, Nacht-, Schnappschuss-, Porträt-, Farb- und Videofunktionen eingeführt hat, die das gesamte Spektrum abdecken. Auch die kürzlich vorgestellte HUAWEI Pura 80 Smartphone-Serie ist vollgepackt mit bahnbrechenden XMAGE-Innovationen.

In Anbetracht dieser bahnbrechenden neuen Produktlinie werden die diesjährigen XMAGE Awards in folgenden Kategorien verliehen: So Far So Close, Good Night, und Colour & Shade, zusätzlich zu den bekannten Favoriten Faces, A Heartwarming World, Experimental Lab, Storyboard, und Action. Auch das Vergabeverfahren wird sich ändern: Die Jury wird 1.000 herausragende Werke in die engere Auswahl nehmen, aus denen dann die „XMAGE 100" für eine besondere Auszeichnung sowie drei Fotografen des Jahres ausgewählt werden.

Die diesjährige Jury besteht aus neun hochkarätigen Jurymitgliedern, die ein breites Spektrum an beruflichen Hintergründen abdecken. Diese sind: Liu Heung Shing, Pulitzer-Preisträger und Fotojournalist; Chen Xiaobo, leitender Redakteur bei der Nachrichtenagentur Xinhua und Bildforscher; Wang Chuan, Professor und Doktorvater an der Zentralakademie für Bildende Künste und Künstler; Chen Jie, Dokumentarfotograf; Nichole Fernandez, Visuelle Soziologin; Florence Bourgeois, Direktorin von Paris Photo; Shoair Mavlian, Direktorin der The Photographers' Gallery; Fannie Escoulen, Kuratorin für visuelle Künste; und Li Changzhu, Leiter für Strategie des Huawei Health Teams.

Die Anmeldung für die XMAGE Awards 2025 ist ab sofort auf der offiziellen Wettbewerbs-Website, My HUAWEI, HUAWEI Community und Instagram möglich. Die Einreichungsfrist endet am 15. September 2025 um 12 Uhr Pekinger Zeit (GMT +8). Wir freuen uns darauf, all die erstaunlichen Arbeiten dieses Jahres zu sehen und ein weiteres unglaubliches Jahr der mobilen Fotografie zu feiern.

