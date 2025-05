Huawei

Huawei stellt in Berlin neue Wearables vor und läutet damit eine neue Ära in diesem Technologiebereich ein

Berlin (ots/PRNewswire)

Huawei kündigte heute bei seiner innovativen Produkteinführung in Berlin unter dem Motto „Fashion Next" eine Reihe von bahnbrechenden Technologien an. Durch die Kombination modernster technologischer Innovationen mit einzigartigen Einblicken in Mode und Ästhetik entwickelt Huawei eine intelligentere und elegantere Vision für die Zukunft.

HUAWEI WATCH 5 stellt durch neues interaktives Design einen Innovationssprung dar

Die brandneue HUAWEI WATCH 5 führt bahnbrechende Innovationen ein, die die intelligenten Interaktionsmöglichkeiten revolutionieren. Die Smartwatch ist eine Weiterentwicklung des HUAWEI TruSense-Systems und verfügt über die neue Multi-Sensing X-TAP-Technologie, die von einem verteilten Sensormodul unterstützt wird. Dank dieser fortschrittlichen Produktmerkmale können die Benutzer ihre Gesundheit mühelos über Fingerspitzenmessungen überwachen und so genauere, schnellere und umfassendere Erkenntnisse über ihre Gesundheit gewinnen. Darüber hinaus wurde die Gestensteuerung um die Unterstützung von „Doppelwisch"- und „Doppelklopf"-Gesten erweitert, die dem Benutzer intuitive Interaktionsmöglichkeiten bieten. Die HUAWEI WATCH 5 präsentiert sich in den exklusiven Farben Lila und Sandgold, die einen unverwechselbaren, raffinierten Stil widerspiegeln.

Die HUAWEI WATCH 5 setzt neue Maßstäbe für Wearables und läutet eine neue Zukunft ein, in der die Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt besser überwacht und intelligenter erlebt werden kann.

Neue Flaggschiffprodukte enthüllt: Eine Fusion aus Technik und Ästhetik

Neben der HUAWEI WATCH 5 feierten auch andere Flaggschiffprodukte ihr Debüt, darunter die HUAWEI WATCH FIT 4-Serie, HUAWEI FreeBuds 6 und das HUAWEI MatePad Pro 12,2-Zoll.

Die HUAWEI WATCH FIT 4-Serie bleibt ihrem charakteristischen quadratischen Design treu und vertritt gleichzeitig die „Fashion Active"-Philosophie eines energiegeladenen, gesundheitsbewussten Lebensstils, der den Nutzer dazu befähigt, sich selbstbewusst zu bewegen und aktiv zu leben. Die HUAWEI WATCH FIT 4 Pro ist ultraschlank und leicht und nur 9,3 mm dick. Die HUAWEI WATCH FIT 4 Pro unterstützt außerdem Outdoor-Sportarten auf Profi-Niveau, wie z. B. professionelles Trailrunning, Tauchtiefen von bis zu 40 Metern und den Golfplatzmodus, all das ergänzt durch das HUAWEI TruSense-System für ein umfassendes und intelligenteres Gesundheitsmanagement.

Die HUAWEI FreeBuds 6 sind die branchenweit ersten Open-Fit-Earbuds von HUAWEI, die über zwei magnetische Treibereinheiten verfügen und eine verlustfreie Audioübertragung mit 2,3 Mbit/s unterstützen. Mit der Stable & Clear Calls Noise Cancellation-Technologie und dem raffinierten, schlanken Tropfendesign sorgen die Ohrhörer für ein nahtloses und intensives Klangerlebnis.

Das HUAWEI MatePad Pro 12,2 Zoll 2025 verfügt über ein innovatives Tandem-OLED-PaperMatte-Display, das die Helligkeit des Bildschirms deutlich erhöht und die Antiblend- und Antispiegelungseigenschaften verbessert. In Verbindung mit der Huawei Glide-Tastatur und der verbesserten HUAWEI Notes-Anwendung bringt das HUAWEI MatePad Pro 12,2 Zoll 2025 die Produktivität auf ein neues Niveau.

Active Rings: Inspiration für eine neue Art, jeden Moment des aktiven Lebens zu genießen

Als Reaktion auf das weltweit wachsende Interesse an Fitness hat Huawei seine „Light Up Your Rings"-Kampagne zu „Active Rings" weiterentwickelt, was auf der Philosophie von „Enjoy Your Moment" basiert. Mit mehr als 100 Sportmodi, die auf den Wearables von Huawei verfügbar sind, ermöglicht Huawei Nutzern jeden Alters und Fitnessniveaus, aktiv zu bleiben und ihre Gesundheit auf eine Weise zu fördern, die ihrem Lebensstil entspricht.

Laut dem jüngsten IDC-Bericht steht Huawei im Jahr 2024 weltweit an erster Stelle bei der jährlichen Wachstumsrate für Wearables und hält seit sechs Jahren in Folge die Spitzenposition beim Marktanteil in China. Huawei Wearables setzen weiterhin Trends für einen gesundheitsbewussten und modischen Lebensstil und werden weltweit immer mehr zu einem ikonischen Symbol für persönlichen Stil.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2688729/HuaweiPicture1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2688728/HuaweiPicture2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2688727/HuaweiPicture3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2688726/HuaweiPicture4.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-in-berlin-neue-wearables-vor-und-lautet-damit-eine-neue-ara-in-diesem-technologiebereich-ein-302459818.html

Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell