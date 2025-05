DeFi Technologies Inc.

Valour kooperiert mit GulfCap Investment Bank für ein Cross-Listing seiner börsengehandelten Produkte an der Nairobi Securities Exchange

Toronto (ots/PRNewswire)

Strategische Partnerschaft: Valour ernennt GulfCap Investment Bank zum Transaktionsberater für das Cross-Listing seiner Digital Asset ETPs an der NSE und erweitert damit seine Präsenz auf den afrikanischen Kapitalmärkten.

Valour ernennt GulfCap Investment Bank zum Transaktionsberater für das Cross-Listing seiner Digital Asset ETPs an der NSE und erweitert damit seine Präsenz auf den afrikanischen Kapitalmärkten. Expansion des Marktes: Das Cross-Listing ermöglicht kenianischen Anlegern einen geregelten Zugang in lokaler Währung zu Valours Palette von über 65 Digital Asset ETPs, die bereits an führenden europäischen Börsen gehandelt werden.

Das Cross-Listing ermöglicht kenianischen Anlegern einen geregelten Zugang in lokaler Währung zu Valours Palette von über 65 Digital Asset ETPs, die bereits an führenden europäischen Börsen gehandelt werden. Regulierung und Investoren im Fokus: GulfCap wird die aufsichtsrechtliche Koordination, die Sorgfaltsprüfung und das Engagement der Anleger überwachen und die Initiative mit der kenianischen Kapitalmarktbehörde und der NSE abstimmen, um eine verantwortungsvolle Einführung digitaler Vermögenswerte zu fördern.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, eine Partnerschaft mit GulfCap Investment Bank („GCIB") als wichtigstem Transaktionsberater für das geplante Cross-Listing der ETPs von Valour an der Nairobi Securities Exchange („NSE") eingegangen ist.

Dieses strategische Engagement ist ein wichtiger Meilenstein in Valours Mission, den regulierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten in Schwellenländern zu erweitern. Mit einem robusten Angebot von über 65 vollständig abgesicherten ETPs für digitale Vermögenswerte, die bereits an den wichtigsten europäischen Börsen notiert sind – darunter Xetra (Deutschland), Spotlight (Schweden) und Euronext (Paris und Amsterdam) – möchte Valour kenianischen Anlegern ein sicheres und vereinfachtes Engagement in digitalen Vermögenswerten ermöglichen.

GCIB, eine von der kenianischen Kapitalmarktbehörde („CMA") zugelassene Investmentbank, wird den Beratungsprozess für die Transaktion leiten. Ihr Mandat umfasst eine umfassende Unterstützung für das Cross-Listing, einschließlich der Koordinierung mit den Aufsichtsbehörden, der Due-Diligence-Prüfung, der Dokumentation, der Einbindung von Investoren und der Durchführung der Börsennotierung in Übereinstimmung mit den Rahmenbestimmungen der NSE und der CMA.

Andrew Forson, Präsident von DeFi Technologies und Leiter für Wachstum von Valour, erklärte: „Wir sind stolz darauf, mit der GulfCap Investment Bank für diese wichtige Initiative zusammenzuarbeiten. Ihre nachgewiesene Erfolgsbilanz bei grenzüberschreitenden Kapitalmarkttransaktionen und ihr fundiertes lokales Fachwissen machen sie zu idealen Beratern für unseren Eintritt in den kenianischen Markt. Diese Zusammenarbeit spiegelt unser Engagement wider, starke, konforme und langfristige Brücken zwischen globalen Investoren und dezentralem Finanzwesen zu bauen."

Durch das vorgeschlagene Cross-Listing können die ETPs von Valour an der NSE in kenianischen Schillingen gehandelt werden und bieten Anlegern in Ostafrika die Möglichkeit, über regulierte Anlagevehikel in führende digitale Vermögenswerte zu investieren.

Saud Shabahl, Gründer und Geschäftsführer der Gulf Cap Investment Bank, kommentierte: „Kenia ist bereits einer der aktivsten Märkte für digitale Vermögenswerte in Afrika, und mit dieser Initiative befinden wir uns an der Schnittstelle zwischen der Entwicklung der Kapitalmärkte und der Disruption durch FinTech." „Unser Ziel ist es, die Grenzen der finanziellen Eingliederung zu erweitern, indem wir regulierte alternative Anlageprodukte einführen, die bei der digitalen ersten Generation kenianischer Anleger Anklang finden. Wir sind entschlossen, eng mit den Regulierungsbehörden und den Interessengruppen der Branche zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass dies auf verantwortungsvolle Weise und auf der Grundlage einer soliden Governance und des Anlegerschutzes geschieht. Diese Börsennotierung ist nicht einfach nur eine Transaktion – sie ist der Beginn eines neuen Kapitels auf den afrikanischen Kapitalmärkten, und Kenia ist stolz darauf, eine Vorreiterrolle zu übernehmen."

Informationen zu GulfCap Investment Bank (GCIB) GCIB ist eine von der CMA zugelassene Investmentbank, die Beratungs-, Vermögensverwaltungs- und Kapitalmarktdienstleistungen in Ostafrika und der Golfregion anbietet. Mit einer Erfolgsbilanz von über 1 Milliarde US-Dollar an Transaktionen in verschiedenen Sektoren und Regionen ist GCIB für seine Expertise in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, IPO-Beratung und strategischer Markteintritt bekannt.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegerinnen und -anlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu Dutzenden der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen über Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies.Für weitere Informationen über Valour, zum Abonnieren oder um Updates zu erhalten, besuchen Sie valour.com.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Notierung der ETPs an der NSE, das Engagement der GCIB, das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour, das Interesse und das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2688246/DeFi_Technologies_Inc__Valour_partners_with_GulfCap_Investment_B.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valour-kooperiert-mit-gulfcap-investment-bank-fur-ein-cross-listing-seiner-borsengehandelten-produkte-an-der-nairobi-securities-exchange-302457966.html

Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell