DeFi Technologies erhält die Genehmigung zur Notierung an der Nasdaq

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen leistet („DeFi"), freut sich bekannt zu geben, dass es die Genehmigung erhalten hat, seine Stammaktien (die „Stammaktien") am Nasdaq Capital Market („Nasdaq") zu notieren. Die Aufnahme des Handels an der Nasdaq unter dem Symbol „DEFT" ist für den 12. Mai 2025 vorgesehen.

Mit der Aufnahme des Handels an der Nasdaq werden die Stammaktien des Unternehmens nicht mehr an den OTC-Märkten notiert sein. DeFi Technologies wird weiterhin an der CBOE Canada (CBOE CA: DEFI) und der Börse Frankfurt (GR: R9B) gehandelt.

Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies, kommentierte:

„Die Börsennotierung an der Nasdaq ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, die Lücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und dezentralen Technologien zu schließen. Diese Heraufstufung spiegelt die starken Fundamentaldaten und die Dynamik unseres Unternehmens wider. Wir sind davon überzeugt, dass dies unseren Bekanntheitsgrad erhöhen, die Liquidität verbessern und institutionellen und privaten Anlegern, die am zukünftigen Finanzmarkt teilhaben möchten, einen breiteren Zugang zu unserem Unternehmen bieten wird."

Die Börsennotierung an der Nasdaq ist nicht mit einer Kapitalerhöhung verbunden, da DeFi Technologies zum 30. April 2025 über eine starke Finanzposition von 61,9 Mio. CAD (44,7 Mio. USD) in Form von Bargeld, USDT und anderen digitalen Vermögenswerten verfügte.

In Verbindung mit der Börsennotierung hat das Unternehmen eine Registrierungserklärung auf dem Formular 40-F bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht (die „SEC"). Die SEC hat die Registrierungserklärung für wirksam erklärt.

Zusammensetzung der Ausschüsse und Nasdaq-Ausnahmen

Die derzeitigen Vorstandsausschüsse der Gesellschaft (die „Ausschüsse") sind wie folgt:

Prüfungsausschuss - Stefan Hascoet (unabhängig), Mikael Tandetnik (unabhängig) und Suzanne Ennis (unabhängig)

Vergütungs-, Ernennungs- und Governance-Ausschuss - Stefan Hascoet (unabhängig), Mikael Tandetnik (unabhängig) und Olivier Roussy Newton (nicht-unabhängig)

Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, die geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und die Regeln der Cboe Canada Exchange anstelle der Anforderungen von:

a. Nasdaq Listing Rule 5605(e)(1) (Independent Director Oversight of Director Nominations). Die Satzung des Vergütungs-, Ernennungs- und Governance-Ausschusses des Unternehmens (der „CNG-Ausschuss") (die „Satzung") sieht vor, dass sich der CNG-Ausschuss aus mindestens drei Direktoren zusammensetzt, die vom Board of Directors von Zeit zu Zeit bestimmt werden und von denen die Mehrheit die Unabhängigkeitsanforderungen der Abschnitte 1.4 und 1.5 des National Instrument 52-110 - Audit Committees („NI 52-110") der Canadian Securities Administrators erfüllen muss;

b. Nasdaq Listing Rule 5605(d)(2) (Zusammensetzung des Vergütungsausschusses). Die Satzung sieht vor, dass sich der CNG-Ausschuss aus mindestens drei Direktoren zusammensetzt, die vom Vorstand von Zeit zu Zeit ernannt werden und von denen die Mehrheit die Unabhängigkeitsanforderungen der Abschnitte 1.4 und 1.5 von NI 52-110 erfüllt; und

c. Nasdaq Listing Rule 5620(c) (Quorum). Die Satzung des Unternehmens sieht vor, dass zwei anwesende Personen, die entweder selbst stimmberechtigte Aktionäre oder ordnungsgemäß ernannte Bevollmächtigte abwesender stimmberechtigter Aktionäre sind, bei jeder Aktionärsversammlung beschlussfähig sind.

Die Gesellschaft wird am 30. Juni 2025 ihre Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre abhalten („Versammlung"). Das Unternehmen beabsichtigt, seine Ausschüsse nach der Versammlung neu zu konstituieren, um die Anforderungen der Nasdaq-Regeln zu erfüllen.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF). Besuchen Sie valour.com, um weitere Informationen zu Valour oder Updates zu erhalten und um sich zu abonnieren.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Handel der Stammaktien an der Nasdaq, die Sitzung und die Zusammensetzung der Ausschüsse, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von DeFi Technologies erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten durch die Börsen, die Änderung der Bewertung der vom Unternehmen gehaltenen digitalen Vermögenswerte, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralen Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

