DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies stellt monatliches Unternehmens-Update bereit: Valour meldet 988 Mio. CAD (715 Mio. USD) an AUM und monatliche Nettozuflüsse von 10,8 Mio. CAD (7,8 Mio. USD) im April 2025, neben anderen wichtigen Entwicklungen

Toronto (ots/PRNewswire)

AUM & fortgesetzte monatliche Nettozuflüsse: Valour meldete ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 988 Mio. CAD (715 Mio. USD) zum 30. April 2025, was einem Anstieg von 11,7 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Die Nettozuflüsse im April waren mit 10,8 Mio. CAD (7,8 Mio. USD) weiterhin stark und brachten die Zuflüsse im bisherigen Jahresverlauf auf 81,1 Mio. CAD (58,7 Mio. USD) – was die zunehmende Nachfrage der Anleger nach den ETPs von Valour unterstreicht.

Valour meldete ein verwaltetes Vermögen (AUM) von zum 30. April 2025, was einem Anstieg von 11,7 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Die Nettozuflüsse im April waren mit weiterhin stark und brachten die Zuflüsse im bisherigen Jahresverlauf auf – was die zunehmende Nachfrage der Anleger nach den ETPs von Valour unterstreicht. Starke Finanzlage und Treasury-Strategie: Das Unternehmen verfügt über einen Gesamtbestand an Bargeld, USDT und Schatzkammern von 61,9 Mio. CAD (44,7 Mio. USD) , bestehend aus 15,4 Mio. CAD (11,1 Mio. USD) in Bargeld und USDT, was einem Rückgang von 19,5 % gegenüber dem Vormonat entspricht, und 46,5 Mio. CAD (33,6 Mio. USD) in seiner Schatzkammer für digitale Vermögenswerte, was einem Anstieg von 11,2 % gegenüber dem Vormonat zum 30. April 2025 entspricht. In diesen Beträgen ist der am 5. Mai 2025 abgeschlossene DeFi Arbitrage-Handel nicht enthalten.

Das Unternehmen verfügt über einen Gesamtbestand an Bargeld, USDT und Schatzkammern von , bestehend aus in Bargeld und USDT, was einem Rückgang von 19,5 % gegenüber dem Vormonat entspricht, und in seiner Schatzkammer für digitale Vermögenswerte, was einem Anstieg von 11,2 % gegenüber dem Vormonat zum 30. April 2025 entspricht. In diesen Beträgen ist der am 5. Mai 2025 abgeschlossene DeFi Arbitrage-Handel nicht enthalten. DeFi Alpha Handelsertrag: Seit dem Start im 2. Quartal 2024 hat DeFi Alpha 162,4 Mio. CAD (118,8 Mio. USD) an Erträgen erwirtschaftet, darunter ein 30,3 Mio. CAD (22 Mio. USD) einmaliger Arbitragehandel im Mai 2025. Diese Strategie hat die Bilanz des Unternehmens erheblich gestärkt, den Schuldenabbau ermöglicht und das Wachstum der digitalen Vermögensverwaltung unterstützt.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens („DeFi") leistet, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc, und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), zum 30. April 2025 ein verwaltetes Vermögen („AUM") von 988 CAD Mio. (715 Mio. USD) ausweist. Dies entspricht einem Anstieg von 11,7 % gegenüber dem Vormonat, der auf steigende Preise für digitale Vermögenswerte und Nettozuflüsse von 10,8 Mio. CAD (7,8 Mio. USD) zurückzuführen ist.

Nettozuflüsse und Anlegervertrauen

Im April verzeichnete Valour starke Nettomittelzuflüsse in Höhe von 10,8 Mio. CAD (7,8 Mio. USD) und setzte damit seinen Trend der konstanten monatlichen Zuflüsse unabhängig von den Marktbedingungen fort. Im bisherigen Jahresverlauf erreichten die Nettozuflüsse insgesamt 81,1 Mio. CAD (58,7 Mio. USD), was die zunehmende Nachfrage der Anleger nach den ETPs von Valour verdeutlicht. Diese anhaltende Dynamik spiegelt das wachsende Vertrauen der Anleger wider und unterstreicht die Attraktivität der vielfältigen Produktpalette von Valour.

Wichtigste Produkte für Zuflüsse

Eine Kombination aus etablierten und neueren ETPs, darunter XRP, SUI und ETH, trieb die außergewöhnliche Performance an. Die wichtigsten Beiträge leisteten:

VALOUR XRP SEK: CAD 2.130.425 (USD 1.542.668)

CAD 2.130.425 (USD 1.542.668) VALOUR SUI SEK: CAD 1.699.789 (USD 1.230.839)

CAD 1.699.789 (USD 1.230.839) VALOUR ETH SEK: CAD 1.248.887 (USD 904.335)

CAD 1.248.887 (USD 904.335) VALOUR ADA SEK: CAD 754.319 (USD 546.212)

CAD 754.319 (USD 546.212) VALOUR RNDR SEK: CAD 680.268 (USD 492.591)

Diese Zuflüsse unterstreichen die führende Rolle von Valour bei der Bereitstellung von Zugang zu verschiedenen digitalen Vermögenswerten.

Top-ETPs von Valour nach AUM

Über seine Tochtergesellschaft Valour erwirtschaftet DeFi Technologies sein verwaltetes Vermögen (AUM) in erster Linie durch Einsätze und Verwaltungsgebühren. Valour behält alle Einsatzrenditen als Einnahmen ein und erzielt so zusätzlich zu den niedrigen Verwaltungsgebühren einen direkten Wertzuwachs aus den zugrundeliegenden digitalen Vermögenswerten, die in seinen ETPs gehalten werden.

Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Valour 35,7 Mio. CAD (25,5 Mio. USD) an Einsatz- und Darlehenseinnahmen und 8,8 Mio. CAD (6,3 Mio. USD) an Verwaltungsgebühren – ein Beweis für die Stärke seines vertikal integrierten Modells und seine Fähigkeit, wiederkehrende, protokollgesteuerte Einnahmen aus seiner wachsenden AUM-Basis zu erzielen.

Valour BTC : CAD 319.321.661 (USD 231.476.376)

: CAD 319.321.661 (USD 231.476.376) VALOUR SOL : CAD 298.669.751 (USD 216.505.800)

: CAD 298.669.751 (USD 216.505.800) Valour SUI : CAD 64.979.102 (USD 47.103.372)

: CAD 64.979.102 (USD 47.103.372) VALOUR ADA : CAD 63.984.610 (USD 46.382.465)

: CAD 63.984.610 (USD 46.382.465) Valour XRP : CAD 62.726.490 (USD 45.470.453)

: CAD 62.726.490 (USD 45.470.453) Valour ETH : CAD 50.932.311 (USD 36.920.849)

: CAD 50.932.311 (USD 36.920.849) Valour AVAX : CAD 17.402.398 (USD 12.615.004)

: CAD 17.402.398 (USD 12.615.004) VALOUR DOT: CAD 16.624.337 (USD 12.050.987)

Valours globale Expansion und strategische Marktentwicklung

Valour macht große Fortschritte bei der Ausweitung seiner globalen Präsenz und festigt seine Position als führendes Unternehmen im Bereich der regulierten digitalen Vermögenswerte. Valour hat bereits mehr als 60 ETPs an europäischen und britischen Börsen notiert und plant, die Gesamtzahl der notierten ETPs bis Ende 2025 auf 100 Produkte zu erhöhen, einschließlich neuer Angebote wie Hebel- und Optionsscheinprodukte. Diese Erweiterung ergänzt nicht nur das Produktportfolio von Valour, sondern stärkt auch die Fähigkeit des Unternehmens, die wachsende Nachfrage nach regulierten digitalen Anlageprodukten zu decken.

Im Zuge der weiteren Diversifizierung und Ausweitung seiner Reichweite erschließt Valour auch strategisch neue Märkte außerhalb Europas. Diese Expansion in Regionen wie Afrika, Asien, den Nahen Osten und andere aufstrebende Gebiete bietet Valour einen First-Mover-Vorteil. Dieser proaktive Marktansatz ist ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal, das es Valour ermöglicht, bei der Einführung digitaler Assets in Schlüsselregionen mit großem Wachstumspotenzial eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Starke finanzielle Position

Zum 30. April 2025 verfügte das Unternehmen über eine starke Finanzlage:

Bargeld und USDT-Saldo: Ungefähr 15,4 CAD Mio. (11,1 Mio. USD).

Darlehensverbindlichkeiten: Ungefähr 8,6 Mio. CAD (6 Mio. USD), unverändert gegenüber dem Vormonat, was hauptsächlich auf die laufende Umstrukturierung von Genesis zurückzuführen ist

Schatzamt für digitale Vermögenswerte

Die Gesellschaft unterhielt ein diversifiziertes Treasury-Portfolio. Der Gesamtwert des Portfolios belief sich auf etwa 46,5 Mio. CAD (33,6 Mio. USD). Das Unternehmen kann sich jederzeit dafür entscheiden, sein Treasury mit Hilfe der verfügbaren 61,9 Mio. CAD (44,7 Mio. USD) in Bargeld, USDT und anderen Treasury-Beständen neu zu balancieren oder zu erweitern.

208.8 BTC : CAD 26.746.197 (USD 19.459.046)

: CAD 26.746.197 (USD 19.459.046) 433.322 AVAX : CAD 13.344.095 (USD 9.701.160)

: CAD 13.344.095 (USD 9.701.160) 14.375 SOL : CAD 2.966.287 (USD 2.156.573)

: CAD 2.966.287 (USD 2.156.573) 1.822.703 CORE : CAD 1.648.844 (USD 1.199.885)

: CAD 1.648.844 (USD 1.199.885) 1.286.683 ADA : CAD 1.298.053 (USD 944.039)

: CAD 1.298.053 (USD 944.039) 121 ETH : CAD 294.405 (USD 213.761)

: CAD 294.405 (USD 213.761) 490,5 UNI: CAD 3.968 (USD 2.886)

Diese Beträge beinhalten nicht den DeFi Arbitrage-Handel, der am 5. Mai 2025 abgeschlossen wurde.

Strategie von DeFi Alpha

Das Unternehmen bewertet und nutzt weiterhin Arbitragemöglichkeiten über seinen spezialisierten Trading Desk, DeFi Alpha. Seit dem Start im zweiten Quartal 2024 hat DeFi Alpha insgesamt 162,4 Mio. CAD (118,8 Mio. USD) an Erträgen erzielt, einschließlich eines einmaligen Arbitragegeschäfts, das am 5. Mai 2025 bekannt gegeben wurde und 30,3 Mio. CAD (22 Mio. USD) einbrachte. Diese Strategie hat die Finanzlage des Unternehmens erheblich gestärkt, die Rückzahlung von Schulden ermöglicht und den weiteren Ausbau der digitalen Vermögensverwaltung unterstützt.

Zu den jüngsten strategischen Entwicklungen vom Februar gehören:

DeFi Technologies und SovFi kooperieren mit der Nairobi Securities Exchange bei der Entwicklung und Einführung der Kenya Digital Exchange (KDX)

DeFi Technologies kündigte zusammen mit Valour und SovFi eine strategische Partnerschaft mit der Nairobi Securities Exchange (NSE) an, um die Kenya Digital Exchange (KDX) ins Leben zu rufen, eine vollständig regulierte Plattform für die Tokenisierung von Vermögenswerten der realen Welt. Die Initiative zielt darauf ab, Kenia als führende Drehscheibe für den Handel mit digitalen Vermögenswerten in Afrika zu positionieren, mit einer schrittweisen Einführung bis zum zweiten Quartal 2026. Die ETPs von Valour befinden sich ebenfalls in einem fortgeschrittenen Stadium der Börsennotierung an der NSE, was einen bedeutenden Fortschritt in der globalen Expansionsstrategie von DeFi Technologies und dem Engagement für den Aufbau einer konformen, marktzugänglichen Infrastruktur für digitale Vermögenswerte darstellt.

DeFi Technologies reicht Formular 40-F bei SEC ein

DeFi Technologies reichte bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eine geänderte Registrierungserklärung auf Formular 40-F als Teil seines Antrags auf Notierung an der Nasdaq ein. Die Börsennotierung unterliegt noch der Genehmigung durch die Nasdaq und anderen aufsichtsrechtlichen Anforderungen, einschließlich der Erklärung der SEC, dass die Einreichung wirksam ist. Das Unternehmen wird seine Notierung an der Cboe Canada Exchange beibehalten.

Stillman Digital integriert sich mit Talos und ernennt einen Head of Trading, um das institutionelle Liquiditätsangebot zu stärken

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Stillman Digital, hat sich mit Talos zusammengeschlossen, um institutionellen Kunden direkten Zugang zu seiner regulierten OTC-Liquidität zu bieten. Dieser strategische Schritt erweitert Stillmans Reichweite auf eine globale Basis von institutionellen Händlern und verbessert die Ausführungsmöglichkeiten. Parallel dazu kam der erfahrene Händler Gary Pike als Leiter für Trading hinzu, der umfangreiche Erfahrungen von B2C2, BlockTower Capital und Ronin mitbringt, um das Wachstum im institutionellen Bereich voranzutreiben und die Handelsinfrastruktur von Stillman zu vertiefen.

DeFi Technologies ernennt Andrew Forson zum Präsidenten von DeFi Technologies und Chief Growth Officer von Valour

DeFi Technologies hat Andrew Forson zum Leiter der globalen Strategie und des Wachstums des Unternehmens und seiner ETP-Plattform für digitale Vermögenswerte, Valour, ernannt. Als ehemaliges Vorstandsmitglied und leitender Angestellter der Hashgraph Group verfügt Andrew über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen digitale Vermögenswerte, strukturierte Finanzierungen und Web3-Strategie. Er unterstützt die weitere internationale Expansion von Valour und stärkt die Führungsposition von DeFi Technologies im Bereich dezentraler Finanzen.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF). Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com

Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Neuronomics AG

Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, Computational Neuroscience und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überragende risikoadjustierte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/

Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Wachstum von AUM; die Treasury-Strategie des Unternehmens für digitale Vermögenswerte; die Expansion von ETPs für digitale Vermögenswerte; die Renditebeträge der Validierungsknoten des Unternehmens; das Interesse der Anleger und die Nachfrage nach dem ETP von Valour; das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte im Allgemeinen; die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells von Stillman Digital; der CoreFi LOI und der Abschluss der daraus resultierenden Transaktionen; Arbitragemöglichkeiten durch DeFi Alpha; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz von dezentralem Finanzwesen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2680277/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Provides_Monthly_Corpor.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-stellt-monatliches-unternehmens-update-bereit-valour-meldet-988-mio-cad-715-mio-usd-an-aum-und-monatliche-nettozuflusse-von-10-8-mio-cad-7-8-mio-usd-im-april-2025--neben-anderen-wichtigen-entwicklungen-302449550.html

Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell