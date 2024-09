EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

Vertrauensbeweis: EKD und VEF vertiefen Predigtgemeinschaft

Amtierende EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs und VEF-Präses Marc Brenner unterzeichnen Kanzeltausch-Erklärung im Festgottesdienst

Mit einem Festgottesdienst in der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin unterstreichen die Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am Sonntag ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit und gehen einen weiteren Schritt in ihrer Verbundenheit. Die amtierende Ratsvorsitzende der EKD, Bischöfin Kirsten Fehrs, und der Präsident der VEF, Präses Marc Brenner, werden in dem Gottesdienst eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen, in deren Mittelpunkt die Einladung zum sogenannten Kanzeltausch steht. Gemeinden sollen dazu ermuntert werden, gastweise Einladungen an Prediger*innen einer anderen evangelischen Kirche bzw. Gemeinde auszusprechen sowie entsprechende Einladungen anzunehmen. Durch die Predigtgemeinschaft sollen die bestehenden Beziehungen gestärkt und intensiviert werden.

Für die amtierende Ratsvorsitzende der EKD, Kirsten Fehrs, hat die gemeinsame Erklärung große Symbolkraft. „Die Gemeinschaft zwischen uns als Kirchen ist eine Gemeinschaft im Evangelium, das inmitten der Krisen und Ängste befreiende Kraft entfaltet. Und das bedeutet eben: Diese Kirche ist nicht meine, nicht ich als Person bin die Gastgeberin. Sondern Gott, der große Gastgeber über Raum und Zeit hinweg, lädt uns ein, in sein Haus zu kommen und uns durch sein Wort aufrichten zu lassen. Allemal in diesen wunden Zeiten.“ Im Kanzeltausch werde sichtbar, dass man gemeinsam auf dem Weg sei, um - auch über Trennendes hinweg - den Menschen Zuversicht und Segen zu schenken, in Gottes Namen, so die amtierende Ratsvorsitzende.

Präses Marc Brenner würdigte die Erklärung als historischen Schritt. In vielen Städten gebe es seiner Wahrnehmung nach bereits eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der evangelischen Kirche und den Freikirchen, die gemeinsame Erklärung mache dies nun offiziell und lade dazu ein, hier weitere Schritte zu wagen. „Durch die Predigtgemeinschaft sollen die Beziehungen vor Ort gestärkt und intensiviert werden - damit kommen wir dem Auftrag Jesu nach, die Einheit zu suchen.“

„Ich vertraue dir und deiner Kirche an, was mir das Wichtigste ist: Das Wort zu predigen, das zu hören mich in die Gemeinschaft führt - untereinander und mit dem lebendigen Gott“, so Bischöfin Kirsten Fehrs im Gottesdienst zu VEF-Präsident Marc Brenner.

Seit mehr als drei Jahrzehnten sind die VEF und die EKD in einem regelmäßigen Austausch. Auf diesem gemeinsamen Weg ist ein großes Maß an gegenseitigem Verständnis und Vertrauen gewachsen. Die Vereinigung Evangelischer Freikirchen wurde 1926 gegründet und ist nach eigenen Angaben der älteste ökumenische Zusammenschluss in Deutschland. Ihr gehören 13 Mitglieds- und zwei Gastkirchen an, die rund 280.000 Mitglieder repräsentieren.

Der Festgottesdienst, an dem auch die Auslandsbischöfin der EKD, Petra Bosse-Huber, teilnimmt, findet am Sonntag, 15. September, um 11 Uhr in der Französischen Friedrichstadtkirche (Gendarmenmarkt 5, Berlin) statt. Er kann unter www.ekd.de/Predigtgemeinschaft im Stream verfolgt werden.

Die Erklärung als PDF sowie weitere Informationen finden Sie unter www.ekd.de/predigtgemeinschaft-ekd-vef.

