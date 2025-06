Huawei

Huawei und SchneiTec nehmen weltweit erstes TÜV SÜD-zertifiziertes Projekt zur netzbildenden Energiespeicherung in Betrieb

Huawei Digital Power hat in Zusammenarbeit mit SchneiTec das erste TÜV SÜD-zertifizierte netzbildende Energiespeicherprojekt Kambodschas erfolgreich in Betrieb genommen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für den Übergang des Landes zu einer nachhaltigen Energiezukunft. Als einer der führenden Anbieter von Energielösungen in der Region hat SchneiTec bereits das größte Solarkraftwerk Kambodschas entwickelt.

Dieses kürzlich abgeschlossene 12-MWh-Energiespeicherprojekt umfasst ein 2-MWh-Testfeld zur Validierung der Smart String netzbildenden ESS-Technologie von Huawei. Das System hat seine außergewöhnlichen Fähigkeiten zur Stabilisierung des Netzes sowohl in netzunabhängigen als auch in schwachen Netzszenarien unter Beweis gestellt, indem es die nahtlose Integration intermittierender erneuerbarer Energiequellen ermöglicht. Das Projekt wurde vom TÜV SÜD zertifiziert. Es ist die erste netzbildende ESS-Anlage in Kambodscha und bildet eine solide Grundlage für die künftige Kapazitätserweiterung und die Entwicklung einer groß angelegten Energieinfrastruktur.

Das Projekt wurde gemeinsam von TÜV SÜD, SchneiTec und Huawei Digital Power getestet. TÜV SÜD – weltweit bekannt für seine strengen Standards bei der Prüfung und Zertifizierung von Energietechnologien – hat die wichtigsten technischen Fähigkeiten des Smart String Grid-Forming ESS von Huawei überprüft, darunter Trägheitsreaktion, Hoch-/Niederspannungsdurchgang, Frequenzunterstützung und Überlastleistung.

Höhepunkte der Tests:

Trägheit bei der Netzbildung: Die Netzbildungstechnologie von Huawei zeigte eine außergewöhnliche Trägheitsreaktionsleistung und erreichte einen Trägheitszeitkonstantenbereich (Tj) von 3 bis 20 Sekunden – weit über der Standardanforderung von 3 bis 12 Sekunden –, was eine schnellere Netzstabilisierung ermöglicht.

Die Netzbildungstechnologie von Huawei zeigte eine außergewöhnliche Trägheitsreaktionsleistung und erreichte einen Trägheitszeitkonstantenbereich (Tj) von 3 bis 20 Sekunden – weit über der Standardanforderung von 3 bis 12 Sekunden –, was eine schnellere Netzstabilisierung ermöglicht. Durchgang bei niedriger/hoher Spannung: Das System hat Spannungsschwankungen effektiv bewältigt und die Netzstabilität bei kurzfristigen Spannungseinbrüchen und -spitzen aufrechterhalten. Es blieb über einen weiten Spannungsbereich von 5 % bis 130 % der Nennnetzspannung betriebsfähig.

Das System hat Spannungsschwankungen effektiv bewältigt und die Netzstabilität bei kurzfristigen Spannungseinbrüchen und -spitzen aufrechterhalten. Es blieb über einen weiten Spannungsbereich von 5 % bis 130 % der Nennnetzspannung betriebsfähig. Überlast- und Frequenzunterstützung: Das netzbildende ESS arbeitete unter kurzfristigen Überlastbedingungen von bis zu 300 % stabil und zuverlässig und unterdrückte niederfrequente Schwingungen im Bereich von 0,2 Hz bis 5 Hz wirksam.

Das netzbildende ESS arbeitete unter kurzfristigen Überlastbedingungen von bis zu 300 % stabil und zuverlässig und unterdrückte niederfrequente Schwingungen im Bereich von 0,2 Hz bis 5 Hz wirksam. Schwarzstart: Die Technologie ermöglichte einen schnellen Schwarzstart unter Last und damit eine effiziente Wiederherstellung des Netzes nach einem Totalausfall.

Diese unabhängige Überprüfung der netzbildenden ESS-Technologie von Huawei ist die erste Vor-Ort-Validierung des Systems im Ausland, die vollständig den internationalen Standards entspricht, darunter IEC, China National Standards, UK Grid Code und die deutschen VDE-Normen.

Die TÜV SÜD-Zertifizierung zeigt, dass die netzbildende ESS-Technologie von Huawei weltweit anerkannte Maßstäbe für Energiemanagement und Netzstabilität erfüllt. Dieser Meilenstein ist nicht nur ein wichtiger Erfolg in der technologischen Entwicklung von Huawei Digital Power, sondern auch ein Meilenstein in der Entwicklung der Innovation im Energiesektor.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit von Huawei Digital Power mit SchneiTec ist ein bedeutender Schritt in der Energiewende in Kambodscha. Im Zuge der Umsetzung der Roadmap für erneuerbare Energien in Kambodscha wird Huawei Digital Power weiterhin Innovationen vorantreiben und stabile, skalierbare und zuverlässige Lösungen liefern, um den wachsenden Bedarf des Landes an nachhaltiger Elektrizität zu decken und den Ausbau der Energieinfrastruktur zu unterstützen.

