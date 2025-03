ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände

Neue ABDA-Kampagne setzt Fokus auf Apothekenleistungen

Berlin (ots)

Mit neuen Gesichtern von echten Apothekerinnen und Apothekern startet die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände die nächste Stufe ihrer bundesweiten Dachkampagne "Gesundheit sichern. Die Apotheke.". ABDA-Präsident Thomas Preis erklärt: "Nach der Bundestagswahl und während der Regierungsbildung wollen wir der Gesellschaft und der Politik authentisch und emotional verdeutlichen, wie wichtig die Kompetenzen und Leistungen der Apothekerinnen und Apotheker für die Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung sind. Die Motive und die dazugehörigen Slogans lenken den Fokus auf die wohnortnahe Arzneimittelversorgung, die tausende Apothekenteams Tag und Nacht sicherstellen." Preis weiter: "Begleitet werden alle Motive von dem Slogan 'Weil es um Menschen geht. Die Apotheke.'. Damit kommunizieren wir deutlich: Wir Apothekerinnen und Apotheker sind unverzichtbare Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, wenn es um die Gesundheit der Menschen geht."

Die neue Stufe der Imagekampagne startet ab sofort mit vier Porträts von jeweils zwei Apothekerinnen und Apothekern. ABDA-Kommunikationsleiter Benjamin Rohrer fügt hinzu: "In dieser Phase der politischen Entscheidungsfindungen wollen wir eine starke Aussage in der Öffentlichkeit setzen: Ohne die Kenntnisse und Leistungen der rund 160.000 Apothekenbeschäftigten funktioniert nichts in der ambulanten Versorgung. Die Gesellschaft braucht starke Apotheken." Die Kampagne werde dementsprechend breit auf mehreren Kommunikationskanälen aufgestellt, so Rohrer: "Wir werden die Motive in den kommenden Monaten sowohl im Social-Media-Bereich als auch auf Werbeflächen im öffentlichen Raum zeigen - unter anderem auf zahlreichen ICE-Bahnhöfen und in den Nahverkehrsnetzen mehrerer Großstädte. Für die Social-Media-Ausspielung haben wir zudem kurze, emotionale Videos mit den Apothekerinnen und Apothekern produziert."

Mehr Informationen unter www.abda.de und www.apothekenkampagne.de

Original-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell