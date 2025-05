Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG

Spendenaktion für "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V."

Grillen & Gutes tun: Netto verkauft Spendenwurst für den guten Zweck

Maxhütte-Haidhof (ots)

Passend zum Internationalen Kindertag engagiert sich Netto Marken-Discount ein weiteres Mal für benachteiligte Kinder in Deutschland: Von Montag, dem 26. Mai 2025 an verkauft der Lebensmittelhändler für sieben Wochen bundesweit eine Grillwurst zugunsten der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." und spendet für jede verkaufte Packung 50 Cent an die Stiftung des Kölner Medienunternehmens. Außerdem sponsert Netto ein Grillfest in einem RTL-Kinderhaus in Nordrhein-Westfalen. Das Besondere: Wolfram Kons, Gesamtleiter RTL Charity und Moderator des RTL-Spendenmarathons steht persönlich am Grill und versorgt die Kinder mit der Spendenwurst und vegetarischen Alternativen. "Jetzt geht es um die Wurst! Da gebe ich gerne meinen Senf dazu. Ich bin schon ganz heiß auf meinen Tag am Grill - für die Kinder und unsere starke Partnerschaft mit Netto Marken-Discount. Jeder Cent zählt und kommt bei unseren Hilfsprojekten an", so Wolfram Kons.

In Deutschland ist jedes fünfte Kind und jeder vierte Jugendliche von Armut betroffen. Netto Marken-Discount engagiert sich seit vielen Jahren, um ihnen und ihren Familien zu helfen. Ein wichtiger Partner bei diesem Anliegen ist die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.": "Mit dem Kauf der Spendenwurst können Netto-Kundinnen und Kunden die wichtige Arbeit der Stiftung RTL unterstützen, denn für jede verkaufte Packung spenden wir 50 Cent", sagt Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation.

Langjährige Partnerschaft für den guten Zweck

Netto und die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." verbindet eine langjährige Kooperation: Seit inzwischen elf Jahren engagiert sich Netto als verlässlicher Spendenpartner. Kundinnen und Kunden können zum Beispiel jährlich mit dem Kauf einer speziellen Spendentasche helfen, von der pro verkaufter Tasche 10 Cent in den Spendentopf gehen - in diesem Jahr startet der Verkauf am 30. Juni. Außerdem leitet Netto regelmäßig die Kassen- und Pfandspenden aus den Filialen an die Stiftung weiter: vom 3. Februar bis 26. April 2025 sammelten Netto-Kundinnen und -Kunden über 364.000,- Euro. Allein im Jahr 2024 konnte Netto insgesamt eine Million Euro an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." übergeben.

Helfen leicht gemacht

Ob mit dem Kauf der Spendenwurst, der Spendentasche oder durch Pfand- und Kassenspenden - Netto-Kundinnen und -Kunden können mit kleinen Beträgen einen großen Beitrag für Kinder in Not leisten. Weitere Informationen zur Spendeninitiative von Netto finden Interessierte unter: netto-online.de/spenden.

