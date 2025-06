Lidl

Lidl setzt auf prominente Vorbilder: Start der Never Stop Growing Initiative zur UEFA Women's EURO 2025(TM)

Bad Wimpfen

Im Rahmen der Initiative inspirieren Profisportlerinnen mit ihren Geschichten zu persönlichem Wachstum und der Bedeutung einer bewussten Ernährung

Als offizieller Partner der UEFA Women's EURO 2025(TM) hat Lidl in Deutschland am vergangenen Abend in Berlin die Never Stop Growing Initiative vorgestellt. Bei einer Veranstaltung im Kant-Garagenpalast präsentierte der Lebensmitteleinzelhändler seine neue Initiative mit sechs inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Frauensport. Lidl setzt auf authentische Vorbilder, die Frauen und junge Mädchen zu persönlichem Wachstum sowie einem aktiven und gesunden Lebensstil motivieren sollen. Durch den gestrigen Abend und das Programm führte Sportjournalistin Laura Wontorra.

"Mit der Never Stop Growing Initiative schaffen wir eine Plattform für beeindruckende Geschichten inspirierender Frauen", sagte Arnd Pickhardt, Mitglied der Geschäftsleitung der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, bei der gestrigen Veranstaltung vor geladenen Journalisten, Branchenvertretern und Content Creators. "Diese Initiative geht über die reine Unterstützung von Sportlerinnen hinaus - wir möchten Mädchen und junge Frauen ermutigen, ihre Träume aktiv zu verfolgen und sich stetig weiterzuentwickeln."

Initiative bringt Sport, Ernährung und persönliches Wachstum zusammen

Die Never Stop Growing Initiative vereint die Geschichten sechs starker Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Hintergründen: Nationalspielerin Laura Freigang, Fußball-Profi und Ex-Nationalspielerin Svenja Huth, Fußballerin und Content Creatorin Jeannie Wagner, Ernährungsexpertin Mona Nemmer, Unternehmerin und ehemalige Profifußballerin Tugba Tekkal sowie "Handballerin des Jahres" Xenia Smits.

Das Besondere an der Initiative: Jede Expertin teilt ihre persönliche Geschichte im Dialog mit ihrem "zehnjährigen Ich". So entstehen authentische Geschichten über Mut, Selbstzweifel, Stärke und persönliches Wachstum, ergänzt durch Impulse zur Bedeutung einer bewussten Ernährung. "Wir greifen das jüngere Ich unserer Protagonistinnen auf, um noch inspirierender, nahbarer und emotionaler unsere Geschichten zu erzählen", ergänzte Arnd Pickhardt. "So wollen wir einen starken Bezug zwischen jungen Sportlerinnen und ihren Vorbildern schaffen."

Umfassende Kommunikationsplattform für junge Frauen und Mädchen

Die Never Stop Growing Initiative umfasst mehrere Anlaufpunkte und Kanäle: Die Website neverstopgrowing.lidl bündelt alle Aktivitäten und Geschichten der Expertinnen. Über Social Media Formate, Interviews und Medienkooperationen werden die Botschaften einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ein weiteres Highlight ist die Partnerschaft von Lidl mit DAZN. Eine mehrteilige Dokumentation begleitet die Expertinnen und wird im Rahmen der UEFA Women's EURO 2025(TM) auf DAZN ausgestrahlt.

Never Stop Growing: Breites Engagement während der Europameisterschaft

Unter dem Motto "Never Stop Growing" unterstreicht Lidl bei der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft der Frauen sein langfristiges Engagement zur Förderung des Frauensports, eines gesunden Lebensstils und der persönlichen Weiterentwicklung junger Menschen. Mit weiteren Initiativen zu Ernährungsbildung, Jugendförderung und Inklusion unterstützt Lidl Fans und Spielerinnen sowohl auf als auch neben dem Platz.

Mit vielfältigen Aktionen ist der Lebensmitteleinzelhändler sowohl in den Fan Zones als auch rund um das Turnier in der Schweiz aktiv, um das Sportereignis zu unterstützen und gleichzeitig einen Beitrag für eine bessere Zukunft zu leisten.

Durch die Partnerschaft mit der UEFA Women's EURO 2025(TM) bietet Lidl jungen Frauen ein inspirierendes Programm, das sich auf Fußball und einen gesunden Lebensstil konzentriert - das Lidl Youth Camp. Zusammen mit der UEFA-Initiative #WePlayStrong bietet das Wochenendprogramm vom 25. bis 28. Juli 2025 100 jungen Frauen im Alter von 14 bis 17 Jahren aus 18 europäischen Ländern die Möglichkeit, ihr Potenzial zu entdecken, ihre Ambitionen zu verfolgen und gemeinsam zu wachsen.

Auch in diesem Jahr unterstützt Lidl Kunden und Fans dabei, bewusste Entscheidungen zu treffen - für sich selbst, ihre Mitmenschen und den Planeten. Deshalb gibt es in den Fan Zones "Frische-Stationen", an denen frische Obstbecher als gesunde Snack-Option verteilt werden.

In Zusammenarbeit mit der UEFA Women's EURO 2025(TM) setzt Lidl in allen acht Stadien bei 31 Spielen ein Awareness Team ein. Dieses Team besteht aus speziell geschulten Personen, die sich für ein inklusives, sicheres und respektvolles Umfeld für alle Fans einsetzen. Das Awareness Team fördert Fairness und Respekt in allen Stadien. Die Teammitglieder sind als freundliche Ansprechpartner in der Menge unterwegs - stets aufmerksam und ansprechbar und bieten Unterstützung an, wenn Zuschauer sich unwohl oder unsicher fühlen. Dabei geht es darum den Zusammenhalt zu stärken und dafür zu sorgen, dass alle Fans die Spiele in einer positiven Atmosphäre genießen können.

Um Fußballfans vor Ort in der Schweiz für bewusste Ernährung und frische Lebensmittel zu sensibilisieren, bepflanzt Lidl ein Feld in Form und Größe eines Fußballfeldes. Nur 30 Minuten von Zürich entfernt hat Lidl acht Obst- und Gemüsesorten angebaut - insgesamt werden daraus mehr als 15 Tonnen frische Lebensmittel geerntet. Die gesamte Ernte wird anschließend an verschiedene Organisationen gespendet.

