Lidl

Lidl feiert Jubiläen von Rock am Ring und Rock im Park

Limitierte Festival-Kollektion, Aktionen im Infield und "voll versorgt" mit den "Lidl Rock Stores"

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Die Zwillingsfestivals am Nürburgring und in Nürnberg feiern am Pfingstwochenende Geburtstag - und Lidl in Deutschland hat sich hierfür etwas Besonderes einfallen lassen. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von Rock am Ring und des 30-jährigen Jubiläums von Rock im Park ist der Lebensmitteleinzelhändler erstmals auch im Infield vertreten. Mitten im Festivalgeschehen können Besucher mit einer riesigen, an einem Seil befestigten Kugel meterhohe Flaschen der Lidl-Eigenmarke Solevita umstoßen. Bei Rock am Ring wird der Bereich um eine Smoothie-Bar mit Chillout-Lounge erweitert. Über eine Treppe erreichen die Besucher zudem eine Dachterrasse, die einen tollen Blick auf den Bühnenbereich bietet.

Über 400 Produkte für den perfekten Festivalbesuch

Unter dem Motto "Voll versorgt" können sich Besucher wie gewohnt auf die Lidl-Festivalfilialen verlassen: Rund 150 Lidl-Kollegen sorgen dafür, dass sich die Festivalbesucher direkt vor Ort für stundenlanges Durchrocken, gemeinsame Grillaktionen auf dem Campingplatz oder ein energiebringendes Frühstück eindecken können. Die Rock Stores sind über 1.500 Quadratmeter groß und verfügen über bis zu 16 Kassen für einen bequemen und schnellen Einkauf. Das Sortiment ist mit über 400 Produkten speziell auf die Bedürfnisse der Festivalteilnehmer ausgelegt. Dazu zählen Backwaren, wie das Schinken-Käse-Croissant, Convenience-Artikel mit veganen Snacks und Süßigkeiten sowie Grillprodukte. Mit täglich frisch angeliefertem Obst und Gemüse sowie Salaten sorgt der Lebensmitteleinzelhändler zudem für eine bewusste Ernährung und einen Energiekick. Bier, Longdrinks und Spirituosen ergänzen das Sortiment und auch die wichtigsten Festivalutensilien, wie Campingmöbel, Grillzubehör und Klebeband, finden Besucher in den Filialen. Alle Produkte werden zu den regulären, gewohnt günstigen Lidl-Preisen angeboten. Dank der legendären Festival-Bollerwagen zum Ausleihen kommt der Einkauf mit Vollgas zum Zeltplatz.

Ein weiterer Top-Act im Lidl-Line-up ist die beliebte und exklusive Fashion-Kollektion. Festivaltaugliche Kleidung wie Shirts, Trainingsanzüge, Regenponchos, Fischerhüte oder Lidl-Badepantoletten machen den Style perfekt. Die Kollektion ist in limitierter Stückzahl exklusiv in den Rock Stores und ab dem 2. Juni im Lidl-Onlineshop erhältlich.

Noch mehr Unterhaltung mit Partyspielen, DJs und Co.

In unmittelbarer Nähe zu den Rock Stores finden die Besucher einen großen Platz, der mit schattenspendenden Pavillons und Schirmen sowie gemütlichen Sitzgelegenheiten zum Entspannen im Festivaltrubel einlädt. Herzstück der Plätze ist der riesige Lidl Rock Tower, gekrönt von einem übergroßen Einkaufswagen auf dem Dach. Außerdem bietet die Fläche Partyspiele wie ein Einkaufswagen-Curling oder eine Stapel-Challenge mit Lidl-Produkten, bei denen Festivalgäste aktiv werden können. Bei Rock am Ring erwartet die Besucher noch ein weiteres Highlight: Dank der "Voll versorgt"-Station können Besucher ihr Grillgut direkt nach dem Einkauf auf den Rost legen. Teller, Besteck, Servietten und Saucen gibt es umsonst dazu.

Öffnungszeiten Festivalfiliale Rock am Ring

Mittwoch, 4. Juni: 14 bis 0 Uhr

Donnerstag, 5. Juni: 8 bis 0 Uhr

Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Juni: 8 bis 4 Uhr

Öffnungszeiten Festivalfiliale Rock im Park

Donnerstag, 5. Juni: 9 bis 2 Uhr

Freitag und Samstag, 6. und 7. Juni: 6 bis 3 Uhr

Sonntag, 8. Juni: 6 bis 2 Uhr

Mehr Informationen zu den "Rock Stores" wie die Sortimentsliste erhalten Sie hier: lidl.de/rockstore.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell