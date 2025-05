Lidl

Starkes Zeichen: Lidl unterstreicht Kundenversprechen mit größter Preissenkung seiner Geschichte

Über 500 Artikel aus nahezu allen Warengruppen dauerhaft im Preis gesenkt

Angesichts der anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Lage in Deutschland setzt Lidl ein deutliches Zeichen für die Verbraucher. Der Lebensmitteleinzelhändler kündigt die größte gleichzeitige Preissenkung in der Geschichte von Lidl an: Mehr als 500 Einzelartikel quer durch das Sortiment werden dauerhaft im Preis gesenkt - einzelne Artikel regional um bis zu 35 Prozent. Dies umfasst sowohl bundesweite als auch regionale Preisanpassungen. Damit reagiert Lidl auf die nach wie vor hohe Belastung der Haushalte durch gestiegene Lebenshaltungskosten und stärkt die Kaufkraft seiner Kunden.

Mit der historischen Preisanpassung senkt Lidl die Preise in nahezu allen Warengruppen. Die neuen Preise gelten dauerhaft. Damit bleibt der Händler seinem Anspruch treu, seinen Kunden hervorragende Qualität und eine große Vielfalt zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten. Lidl betont, dass es sich um eine strategische Entscheidung mit langfristiger Wirkung handelt und nicht um eine Werbeaktion. Dadurch unterstreicht der Lebensmitteleinzelhändler sein Versprechen "Lidl lohnt sich". Mit seinem vielfältigen Sortiment zum bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis begleitet Lidl zuverlässig alle Lebenslagen der Kunden.

Daher investiert Lidl in erster Linie in umfassende Preisnachlässe, um seine Kunden dauerhaft zu entlasten und die Kaufkraft zu erhöhen. Dabei gibt Lidl die Kostensenkungen direkt an die Kunden weiter, ohne Abstriche bei der Produktqualität zu machen. Gleichzeitig bleibt Lidl ein verlässlicher Partner der Hersteller: Dank langfristiger, fairer Vereinbarungen mit Lieferanten und hoher Abnahmemengen kann der Discounter seine Preise senken.

Lidl untermauert mit diesem Schritt seine Vorreiterrolle - verbunden mit Verantwortung. "Mit der größten Preissenkung aller Zeiten entlasten wir unsere Kunden spürbar und setzen ein klares Signal in der Branche", betont Friedrich Fuchs, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl in Deutschland. "Seit über 50 Jahren nehmen wir als zuverlässiger Nahversorger im deutschen Lebensmitteleinzelhandel unsere Verantwortung ernst. Wir verstehen es als unsere gesellschaftliche Aufgabe und Auftrag langfristig das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Ohne Kompromisse bei Qualität oder Fairness. Diese Maßnahme ist Teil unserer Preisstrategie, von der unsere Kunden profitieren. Indem wir uns in unserem Geschäftsmodell auf das Wesentliche konzentrieren und kontinuierlich unsere Effizienz verbessern, setzen wir unser Versprechen 'Lidl lohnt sich' um. Und heute beweisen wir es noch mehr denn je."

In einer Zeit geprägt von schwankender Inflation und Unsicherheiten, beweist Lidl den Verbrauchern, dass spürbare Preisentlastungen möglich sind. So senkte der Lebensmitteleinzelhändler beispielsweise zuletzt den Preis für Butter unter zwei Euro. Mit der aktuellen Initiative unterstreicht Lidl einmal mehr seine Vorreiterrolle im Lebensmitteleinzelhandel und bietet gleichzeitig Millionen Menschen in Deutschland eine finanzielle Entlastung im Alltag.

