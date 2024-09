L'Oréal Paris

Legendäres Comeback: Die ELNETT Kult-Serie von L'Oréal Paris

Stylen. Ausbürsten. Stylen. So oft Du willst! - Das legendäre ELNETT Haarspray feiert entlang des vielversprechenden Slogans sein Comeback und lässt Tradition mit Innovation gekonnt verschmelzen: So präsentiert sich die ikonische ELNETT Flasche nun in noch edlerem Design, überrascht mit einem neuen, unwiderstehlichen Duft und überzeugt mit einem Formel-Upgrade, das pflegende und schützende Zusätze beinhaltet. Mit 10 verschiedenen Haarsprayvarianten lässt sich seit Juli 2024 der Zauber von ELNETT neu entdecken.

DER STAR UNTER DEN HAARSPRAYS - SEIT 1960

Seit mehr als 60 Jahren überzeugt ELNETT durch seine einzigartige Technologie und seine unverwechselbare Textur. Der Mikro-Zerstäuber sorgt dafür, dass sich der hauchzarte, fein duftende Nebel gleichmäßig im Haar verteilt. Obwohl ELNETT die Frisur bis zu 72 Stunden* lang in Form hält, sorgt es für ein ganz natürliches Haargefühl und lässt sich spielend leicht wieder ausbürsten. So beweist sich ELNETT seit 1960 als absoluter Beauty-Favorit unter Haar-Experten und Stars, die bei jedem Eventmoment auf den L'Oréal Paris Styling-Klassiker vertrauen - von Marilyn Monroe über Helen Mirren bis zu Rebecca Mir: "Elnett ist ein absoluter Klassiker! Meine Oma, meine Mutter, alle haben es schon genutzt und auch für mich war es immer schon die absolute Nummer 1 unter den Haarsprays - allein der Geruch ist wahnsinnig toll!" - schwärmt sie als langjähriges Mitglied der L'Oréal Paris-Familie.

WAS ELNETT JETZT NOCH BESSER MACHT

ELNETT feiert auf den Haarsprays ein großes Comeback und erfindet sich auf Markenseite mit dem neuen Werbeslogan 'Stylen. Ausbürsten. Stylen. So oft ich will' komplett neu. Auch auf Produktebene präsentiert sich die unverkennbare Flasche jetzt noch edler - in einem noch hochwertigeren Gold-Ton und mit vergrößertem Logo. ELNETT bekommt zusätzlich zu den sechs Haarsprays einen neuen, unwiderstehlichen Duft. Auch ein Formel-Upgrade mit pflegenden oder schützenden Zusätzen gab es auf einigen Haarsprays der Serie. Außerdem heißt die Kult-Serie das ELNETT Anti-Gelbstich Haarspray für blondes und graues Haar als absoluten Neuzugang willkommen, welches einem Gelbstich gekonnt entgegenwirkt und unerwünschte Gelbtöne optisch neutralisiert.

ELNETT: DIE KULT-SERIE IM ÜBERBLICK

Elnett Normaler Halt

Elnett Starker Halt

Elnett Extra Starker Halt

Elnett Parfümfrei

Elnett Volumen - für feines Haar

Elnett Farbschutz - für coloriertes Haar

Elnett Glanz - für glanzloses Haar

Elnett Pflege - für trockenes Haar

Elnett Halt & Schutz - für geschädigtes Haar

Elnett Anti-Gelbstich - für blondes & graues Haar

Von feinem, glatten, trockenen bis zu lockigem oder auch sehr voluminösen Haar hält ELNETT den perfekten Begleiter bereit.

*Instrumenteller Test

