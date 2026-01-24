Neue Osnabrücker Zeitung

Armin Laschet hält Erfolg Trumps im Ukraine-Krieg für möglich

CDU-Außenpolitiker hält Trumps Politik für erfolgreich - Er unterscheide sich "im Gebrauch der Macht" kaum von früheren US-Präsidenten

Osnabrück (ots)

Osnabrück. CDU-Außenpolitiker Armin Laschet hält nicht für ausgeschlossen, dass es Donald Trump gelingt, ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auszuhandeln. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) sagte Laschet: "Bei Russland und der Ukraine muss man abwarten. Da ist bisher nicht erkennbar, dass seine Methode funktioniert. Aber für ausgeschlossen, dass sie am Ende funktioniert, halte ich es auch nicht." Trump sei der Einzige, der den Gaza-Krieg beenden konnte. "Die Geiseln wurden freigelassen, der Waffenstillstand ist da. Was man dann kritisieren muss, ist, dass das noch nicht nachhaltig ist. Aber Trump arbeitet jetzt daran, dass die nächsten Schritte folgen."

Trump habe auch in dieser Woche in Davos erreicht, was er will. "Was er tut, ist zutiefst durchdacht und erzielt am Ende immer ein Ergebnis", sagte Laschet "noz". Der CDU-Außenpolitiker hält Trumps Agieren nicht für wesentlich anders als das vorheriger US-Präsidenten. "Amerikanische Präsidenten waren immer schon stark und haben auch immer ihren Einfluss in der Welt geltend gemacht, oft auch über Regeln hinweg. Sie haben das nur ein bisschen vornehmer getan. Trump erklärt es simpel, vor allem für seine eigene Wählerschaft. Aber er unterscheidet sich im Gebrauch der Macht gar nicht so sehr von früheren US-Präsidenten", so Laschet. Es sei klug, "ihn immer ernst zu nehmen".

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell