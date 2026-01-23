Neue Osnabrücker Zeitung

Osnabrück. Hinnerk Schönemann (51), Schauspieler, kann sich an die eigenen Filmküsse nicht erinnern: "Zum Groll meiner Kolleginnen weiß ich nie, wann ich wen wo geküsst habe", sagte Schönemann der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Weißt du noch, diese eine Folge, dieser eine Drehort, da haben wir uns doch geküsst!". Mit Sätzen wie diesen, so Schönemann, würden seine weiblichen Co-Stars ihn regelmäßig an romantische Szenen erinnern. "Und jedes Mal habe ich überhaupt keine Ahnung", gab der Schauspieler zu. Seine Bilanz: "Das Küssen ist wie Arbeit. Ein besonderer Teil der Arbeit, natürlich, aber Arbeit."

In Erinnerung geblieben ist ihm allerdings ein Kuss, der Jahrzehnte zurückliegt: "Vor über 20 Jahren habe ich mit Ulrich Noethen mal einen Film gemacht, 'Der Boxer und die Friseuse'. Wir waren Knastis und ein Paar. Das war das erste Mal, dass ich einen Mann geküsst habe. Und ich muss sagen: Mit Bartwuchs ist es schon was anderes."

Als noch haarigeren Filmpartner, bei dem der erste Kuss immer noch aussteht, nannte Schönemann den Weimaraner-Hund aus der Serie "Nord bei Nordwest". "Ich habe Holly eigentlich nie geküsst. Der Hund schleckt mich ab und zu mal ab, wenn ich im Film aufwachen muss oder so. Aber das war auch nie ein Gefühlskuss." Große Vorfreude zeigte Schönemann auf ein erstes Mal allerdings nicht: "Wenn Holly die Alternative ist, nehme ich immer Ulli Noethen."

