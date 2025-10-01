Medien.Bayern GmbH

Media For You 2025: Medienberufe entdecken: Orientierung für junge Menschen, neue Perspektiven für die Branche

Viele Jugendliche und junge Erwachsene fragen sich: Welcher Beruf passt zu mir und wie gelingt der Einstieg? In der Medienwelt ist diese Entscheidung besonders schwierig. Es entstehen ständig neue Berufsbilder, traditionelle Felder verändern sich rasant, und selbst Eltern oder Lehrkräfte haben oft keinen umfassenden Überblick, um gut beraten zu können.

Hier setzt die Media For You an. Die Veranstaltung findet vom 22. bis 24. Oktober 2025 im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN statt. Sie zeigt, wie vielfältig Medienberufe sind und macht diese erlebbar. Schüler:innen, Studierende und Auszubildende können an interaktiven Stationen selbst aktiv werden, zum Beispiel bei einer Moderation im Studio, beim Filmschnitt oder im Game-Design. Ergänzt wird das Programm durch Workshops und Vorträge von Medienprofis. Neu in diesem Jahr: kostenlose Bewerbungsfotos und eine persönliche Berufsberatung, die beim Start in Ausbildung oder Studium unterstützt.

Auch Eltern und Lehrkräfte profitieren von der Messe. Sie begleiten junge Menschen auf dem Weg ins Berufsleben und treffen hier auf Fachleute aus der Medienbranche. So entsteht ein Ort für Austausch, Orientierung und Gespräche, auch über den Messetag hinaus.

Für die Medienbranche ist die Media For You mehr als eine Karrieremesse. Sie ist ein Ort, an dem junge Menschen die Medienwelt als berufliche Perspektive erleben können und an dem Unternehmen junge Talente erreichen können, die ihre Zukunft mitgestalten. Nachwuchsförderung ist auch oder gerade in einer angespannten Wirtschaftslage eine Investition in die Zukunftsfähigkeit des eigenen Unternehmens und der Branche. "Nachwuchsförderung ist nicht nur eine unternehmensstrategische Maßnahme und Invest ins Unternehmen, sondern auch ein Invest in Jugendliche und in die Gesellschaft", sagt Annette Kümmel (Geschäftsführerin Medien.Bayern GmbH). "Wenn junge Menschen früh erleben, welche Chancen die Medien als Arbeitswelt bieten, profitieren alle: junge Talente, ihre Familien und Lehrkräfte. Am Ende auch der Journalismus und die Resilienz der Demokratie".

Die Teilnahme an der Media For You ist kostenfrei, eine Anmeldung jedoch erforderlich. Schulen und Ausbildungsinstitutionen können Gruppenanmeldungen vornehmen.

Weitere Informationen unter: https://www.startintomedia.de/media-for-you-münchen

Über Start Into Media

Start Into Media koordiniert die Medienaus- und -weiterbildung in Bayern. Die Initiative gibt Schüler:innen, Studierenden und Auszubildenden Orientierung auf ihrem Weg in die Medien - vom Überblick über verschiedene Studiengänge und Ausbildungsmöglichkeiten bis hin zur Beschreibung der unterschiedlichen Berufsbilder. Mit der eigenen Career-Erlebnismesse Media For You bietet Start Into Media den jungen Menschen Inspiration mittels Medien zum Anfassen. Durch einen engen Kontakt zur Medienbranche, Studien und Vernetzungsveranstaltungen ermittelt Start Into Media den Nachwuchsbedarf, sodass Ausbildungsinstitutionen ihre Angebote passgenau weiterentwickeln können. Start Into Media ist eine von der Bayerischen Staatskanzlei geförderte Initiative unter dem Dach der Medien.Bayern GmbH.

