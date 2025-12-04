Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Handy weg - unseren Kindern zuliebe

Tipps und Tricks für weniger Smartphone-Zeit

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Wie auch immer unser Alltag aussieht, unser Handy ist stets dabei, ob auf dem Spielplatz, beim Kitafest oder selbst während des Gesprächs mit unserem Nachwuchs. Viele von uns haben ein schlechtes Bauchgefühl und wollen lieber weniger statt mehr Handyzeit, aber wie bekommen wir das hin?

Marco Chwalek hat sich für uns umgehört:

Sprecher: Eltern. Smartphone und Kind, das ist eine komplizierte Dreiecksbeziehung. Und der ständige Blick aufs Smartphone kann zu einem echten Bindungskiller zwischen Eltern und Kindern werden. Dazu Silke Stuck von der "Apotheken Umschau ELTERN":

O-Ton Silke Stuck: 14 Sekunden

"Es gibt leider Hinweise darauf, dass die Handynutzung der Eltern tatsächlich Auswirkung auf die Kinder hat. Bei Kindern unter fünf Jahren zeigten sich in Studien emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeit und auch Schwierigkeiten bei der Sprachentwicklung."

Sprecher: Spätestens jetzt merken wir, dass sich in unserem Verhalten etwas ändern muss. Was könnten die ersten Schritte für weniger Handyzeit sein?

O-Ton Silke Stuck: 21 Sekunden

"Am besten weniger das Handy benutzen. Nein, ernsthaft. Es gibt mittlerweile schon E-Mail Kurse, es gibt wissenschaftlich fundierte Tipps, Coaches, es gibt auch Apps. Jeder kann aber auch selber sich erstmal fragen: Wann ist mein Handy wirklich nützlich? Wann benutze ich es als Instrument, und wann verliere ich mich einfach in den Tiefen der Sozialen Medien oder des Internets."

Sprecher: Wie sähe nach der schwierigen Lernphase, die mehrere Wochen dauern kann, dann unser Alltag aus?

O-Ton Silke Stuck: 25 Sekunden

"Also, ich finde, wenn Eltern schaffen, den Kindern und sich selbst klarzumachen, dass das Handy weitestgehend erstmal ein Instrument ist, ein Werkzeug, dann ist schon extrem viel geschafft. Ich suche eine U-Bahn Station, ich suche ein Waffelrezept. Das den Kindern und sich selbst nochmal klarzumachen, ist schon ein großer Meilenstein auf dem Weg. Und dann möchte ich aber auch betonen, dass man auch einfach sich mal verlieren darf, solange man sich das immer wieder bewusst macht."

Abmoderation: Und beim Plätzchen backen mit unseren Kleinen sind Schnappschüsse immer herzlich willkommen, schreibt die "Apotheken Umschau ELTERN".

