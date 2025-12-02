Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Trotz Krisen: So kann der Weihnachtszauber wirken

Darf man die Festtage genießen, wenn andere Menschen in Krisen und Kriegen leiden? Tipps zum Weihnachtsfest von Resilienzforschenden

Die Zeit rund um das Weihnachtsfest ist sehr emotional, und nur wenige können und wollen sich der besonderen Stimmung entziehen. Doch was ist, wenn Krisen und Kriege immer näher zu rücken scheinen? Darf man sich auf ein Fest freuen, wenn andere leiden? "Schwierige Zeiten gehören zum Leben dazu", sagt Oliver Tüscher, Resilienzforscher am Mainzer Leibniz-Institut und Professor für Psychiatrie an der Uni Halle, gegenüber dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".

Zuversicht an jüngere Menschen weitergeben

Ältere Menschen können mit besorgniserregenden Umständen oft besser umgehen als jüngere. "Viele von ihnen haben einen Krieg und Flucht miterlebt, haben Ahnung von entbehrungsreichen Ereignissen", so Tüscher. "Und sie haben für sich erfahren, dass es weitergeht." Das sei wie eine Stressimpfung zur Bewältigung. Wer sich selbst aus enormer Hoffnungslosigkeit herausgearbeitet hat und trotz allem ein erfülltes Leben führt, habe Kraft gewonnen, auch künftigen Ereignissen zu begegnen. Das sei etwas, was Ältere an Jüngere weitergeben könnten, in Form von Zuversicht. Dafür eignen sich gerade emotionsreiche Zeiten wie Weihnachten - Tage zum Innehalten, zum Zuhören.

Positive Erlebnisinseln schaffen

Als uneheliches Kind im Krieg geboren und für einige Jahre in einem Waisenhaus in Polen aufgewachsen, hat die Soziologin Prof. Annelie Keil nach eigener Aussage keinen Bezug zu Weihnachten. Den Weihnachtszauber hat Annelie Keil trotzdem schon als Kind gespürt, wenn sie Heiligabend durch die Straßen lief, um hinter Fenstern feiernde Familien in ihrem Zuhause zu erspüren - für sie schön und traurig zugleich. Heute liebt sie es, würzige Spekulatius zu genießen, einen Baum mit Kugeln zu zieren. Weihnachten stelle immer einen guten Grund dar, miteinander zu sein, so Keil. "Für die Gesundheit der Seele ist die Fähigkeit wichtig, in Zeiten, die vielleicht dunkel und belastend sind, positive Erlebnisinseln zu schaffen."

Oliver Tüscher rät: "Schaffen Sie eine Atmosphäre, die Geborgenheit vermittelt, lassen Sie auch mal zwischendurch die Nachrichten weg. Verbringen Sie bewusst Zeit mit den Menschen, die Ihnen wichtig sind." Rituale pflegen, Lieder hören, das Festessen und die Bescherung vorbereiten - in turbulenten Zeiten wie diesen sorgt all dies für Stabilität, so der "Senioren Ratgeber". Auch wer allein ist, findet viele Möglichkeiten zum Austausch. Kirchen und Vereine bieten Gruppenangebote. Oder laden Sie Nachbarn ein. Denken Sie an schöne Ereignisse in Ihrem Leben, die Sie niemals vergessen werden, und erzählen Sie davon - so kann der Zauber der Weihnacht immer wieder wirken.

