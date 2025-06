Energy Deutschland GmbH

Langfristig hohe Renditen und ein Investitionsabzugsbetrag von bis zu 50 Prozent: Die Energy Deutschland GmbH macht Photovoltaik für Investoren interessant

Solaranlagen erzeugen günstige Energie – sie sind jedoch auch eine lohnende Investition. Mit der Energy Deutschland GmbH pachtet Mohamad Read bundesweit geeignete Dachflächen, um Photovoltaikanlagen zu errichten, an denen Investoren Anteile erwerben können. Warum das für Geldgeber nicht nur attraktive Renditen, sondern auch enorme steuerliche Vorteile mit sich bringt, erfahren Sie hier.

Auf den Dächern von Eigenheimen, Bürogebäuden und Produktionshallen sind Solarmodule mittlerweile immer häufiger zu sehen. Privatleute und Unternehmen erzeugen ihren Strom vor allem deshalb selbst, weil sie den steigenden Energiepreisen entgehen möchten. Wenn der Umstieg auf erneuerbare Energien in Deutschland gelingen soll, müssen allerdings noch viel mehr Solaranlagen gebaut werden. Daher gibt es inzwischen auch einige Gesellschaften, die Flächen für die Produktion von Sonnenenergie anmieten und Geldgeber für die zu errichtenden Solaranlagen suchen. Das mag die Energiewende voranbringen. Doch ist es auch eine wirtschaftlich sinnvolle Investition? "Photovoltaikanlagen bieten attraktive Renditen, weil sie von der staatlich regulierten Einspeisevergütung profitieren, die zusätzlich langfristig planbare Einnahmen garantiert", erklärt Mohamad Read, Geschäftsführer der Energy Deutschland GmbH. "Für Investoren, die vom Auf und Ab der Aktienkurse wenig begeistert sind, ist das bereits ein gutes Argument. Gegenüber Aktien hat die Solarenergie zudem den entscheidenden Vorteil, dass Investitionen in erneuerbare Energien hohe steuerliche Abschreibungen ermöglichen. Es ist also sicher ein gutes Geschäft – nur sollten Interessenten unbedingt darauf achten, mit wem sie es abschließen."

"Wer Solaranlagen errichtet, muss fachlich äußerst kompetent sein, denn schließlich soll die Anlage nicht nur funktionieren, sondern möglichst große Mengen Strom erzeugen. Dazu kommt, dass die Dachflächen sorgfältig geprüft werden müssen, weil ungeeignete Dächer die Baukosten in die Höhe treiben, was die Amortisationszeit verlängert und die Renditen senkt. Die Investition ist also dort gut aufgehoben, wo die nötige Expertise vorhanden ist", fügt der Experte für Solarstromerzeugung hinzu. Mit der Energy Deutschland GmbH entwickelt Mohamad Read maßgeschneiderte Solarlösungen für Privatkunden, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den Großanlagen liegt. Das Dienstleistungsangebot reicht von Beratung, Planung und Installation bis hin zu einer langfristigen Wartung. Dabei legt Mohamad Read großen Wert auf hochwertige Produkte, eine zügige Umsetzung, transparente Prozesse sowie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Garantierte Renditen und bis zu 50 Prozent weniger Steuern: Die Vorteile eines Investments bei der Energy Deutschland GmbH im Detail

"Wir sind davon überzeugt, dass erneuerbare Energien entscheidend für eine nachhaltige Zukunft sind. Unser Engagement für den grünen Strom ist daher kein Zufall", sagt Mohamad Read von der Energy Deutschland GmbH. "Die Energiewende wird aber nur gelingen, wenn sie wirtschaftlich sinnvoll ist. Daher brauchen wir große Solaranlagen, die den produzierten Strom vollständig in das Netz der lokalen Energieversorger einspeisen. Solche Anlagen eignen sich wiederum hervorragend für Investments, weil sie ohne Eigenverbrauch auskommen und damit stabile Einnahmen erzielen."

Ein großer Vorteil eines Investments in die Solarenergie liegt darin, dass die Höhe der Einnahmen langfristig garantiert ist. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) legt die Vergütung für den eingespeisten Strom für die nächsten 20 Jahre fest, wobei sich der Abnahmepreis nach dem kWh-Tarif im Monat der Inbetriebnahme richtet. Damit kann Mohamad Read auf Grundlage der zu erwartenden Mindesteinspeisung eine präzise Ertragsprognose liefern. Das sorgt für eine Planungssicherheit, wie sie bei anderen Investments nicht gegeben ist.

Dazu kommt, dass sich die Investitionssumme zur Hälfte steuerlich absetzen lässt. Die Politik möchte Investitionen in erneuerbare Energien fördern, um die Energiewende voranzutreiben, und erlaubt daher bei Photovoltaikanlagen einen Investitionsabzugsbetrag (IAB) von bis zu 50 Prozent. Der IAB kann vorab gewinnmindernd geltend gemacht werden, wodurch sich die Steuerlast im Jahr der Investition erheblich mindert und gleichzeitig Geldmittel für die Kapitalanlage freigesetzt werden. Bei einer Investition von 120.000 Euro ergibt sich somit ein IAB von 60.000 Euro. Auch diesen Vorteil können Aktien selbstredend nicht bieten.

Einfach investieren: Wie die Kapitalanlage bei der Energy Deutschland GmbH abläuft

Wer in die Photovoltaikanlagen der Energy Deutschland GmbH investieren möchte, muss keinen komplizierten Prozess befürchten. Mohamad Read ermöglicht den Interessenten eine ausführliche Beratung, bei der die individuellen Möglichkeiten geklärt und alle Details umfassend besprochen werden. Die Fachexperten der Energy Deutschland GmbH suchen fortlaufend nach geeigneten Dachflächen, die hinsichtlich Statik und Sonneneinstrahlung geprüft werden, um die Effizienz der Stromproduktion sicherzustellen. Erweist sich die Fläche als geeignet, pachtet die Energy Deutschland GmbH sie langfristig und beginnt mit der Montage nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Nach der Inbetriebnahme übernimmt das Unternehmen zudem die Überwachung und regelmäßige Wartung der Anlagen.

Da für die Beantragung des IAB bestimmte Dokumente erforderlich sind, unterstützt Mohamad Read die Investoren auch, indem er Nachweise zur geplanten Investitionshöhe, zur Dachflächenprüfung und zur Stromerzeugung bereitstellt. Abwicklung und Dokumentation der Investition sind also denkbar einfach, wobei gleichzeitig stabile Erträge erzielt werden können. "Unsere Photovoltaikanlagen sind für Geldgeber ideal, weil sie langfristig sichere Renditen mit attraktiven Steuervorteilen verbinden", erklärt der Solarexperte zusammenfassend. "Da sich auch für uns hohe Umsatzpotenziale ergeben, planen wir, dieses Geschäftsfeld 2025 weiter auszubauen. Wir schaffen wirtschaftlich nachhaltige Kapitalanlagen, die gleichzeitig zur Reduktion des CO2-Ausstoßes beitragen."

Sie möchten in Photovoltaikanlagen der Energy Deutschland GmbH investieren, um von langfristig stabilen Renditen und erheblichen Steuervorteilen zu profitieren? Dann kontaktieren Sie die Energy Deutschland GmbH und vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch!

