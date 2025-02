Energy Deutschland GmbH

Solar geht auch einfach: Wie Mohamad Read von der Energy Deutschland GmbH Hausbesitzer mit transparenter Planung und schneller Umsetzung von seinen PV-Anlagen überzeugt

Monheim am Rhein (ots)

Der richtige Anbieter für die Planung und Installation einer Photovoltaik-Anlage ist offenbar nicht leicht zu finden – und genau deshalb geben viele Hausbesitzer den Gedanken an eine nachhaltige Energielösung wieder auf. Um ihnen den Wechsel zur Photovoltaik einfach zu machen und ihnen die Sicherheit zu geben, dass am Ende alles reibungslos funktionieren wird, hat sich Mohamad Read mit der Energy Deutschland GmbH Fairness, Transparenz und Kompetenz auf die Fahne geschrieben. Was seinen Ansatz von anderen Anbietern unterscheidet, erfahren Sie hier.

Photovoltaik ist für Hausbesitzer nach wie vor der beste Weg, die Energiekosten nachhaltig in den Griff zu bekommen, und den meisten von ihnen ist das durchaus bewusst. Doch die Anschaffung einer PV-Anlage lässt sich leider nicht so nebenher erledigen und viele fühlen sich von den zahlreichen Angeboten für ähnliche Produkte bei erheblichen Preisunterschieden überfordert. Dazu kommt, dass nahezu jeder einen Fall in der Familie oder der Nachbarschaft hat, bei dem die Sache gründlich schiefgelaufen ist. Und als ob das nicht genügen würde, sind da noch die beinahe täglich angekündigten Insolvenzen in der PV-Branche. „Wir befinden uns in einer Phase der Marktbereinigung, die meiner Ansicht nach dringend notwendig ist“, sagt Mohamad Read, Geschäftsführer der Energy Deutschland GmbH. „Für den Kunden wird das allerdings zum Problem, wenn er auf einen Anbieter setzt, der schlecht berät und inkompetent umsetzt, weil dann eben obendrein die Gefahr einer Insolvenz besteht. Die Anschaffung der PV-Anlage zu verschieben, ist aber auch keine gute Idee, denn die hohen Energiekosten fallen nun einmal nicht erst in der Zukunft an.“

„Für die Wahl des richtigen Anbieters gelten zwei einfache Grundsätze: Zum einen sollte der Kunde leicht nachvollziehen können, was ihm in der Beratung erklärt wird. Zum anderen sollte er zu den Kunden der Firma Kontakt aufnehmen, um einen ungefilterten Bericht zu bekommen“, fügt der PV-Experte hinzu. „Stimmt es in beiden Bereichen, wird die fachliche Expertise vorhanden sein.“ Mohamad Read bietet sich mit der Energy Deutschland GmbH Privat- und Gewerbekunden als Partner für innovative und nachhaltige Energielösungen an. Das Unternehmen steht für eine transparente Beratung, eine professionelle Installation und die langfristige Betreuung von PV-Anlagen, Batteriespeichern und modernen Elektrotechniksystemen. Das Team der Energy Deutschland GmbH verfolgt das Ziel, die Energieversorgung seiner Kunden kostengünstig, zukunftssicher und unabhängig zu machen. Mohamad Read kann auf eine umfassende Branchenexpertise verweisen, die er während seiner Tätigkeit für eine der größten Solarfirmen Deutschlands sammeln konnte. Aus dieser Tätigkeit erwuchs auch der Wunsch, mit dem eigenen Unternehmen Fairness und Transparenz gegenüber den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, um die Sonnenenergie in Deutschland voranzubringen.

Bestmögliche Leistung und günstiger Preis: Was die Energy Deutschland GmbH von anderen Anbietern unterscheidet

„Wir bekommen natürlich mit, dass viele Anbieter in unserer Branche in die Insolvenz gehen, und manche behaupten, dass der Nachfragerückgang bei 60 Prozent liegt“, erzählt Mohamad Read. „Aus unserer Sicht können wir das nicht bestätigen: Unsere Auftragsbücher sind voll und wir haben im aktuellen Monat im Privatkundenbereich einen Umsatzrekord. Klar ist, dass es einen Solarboom gab, der sich inzwischen abgeschwächt hat, sodass wir von normalen Geschäftsbedingungen sprechen können. Ein Problem ist das für Anbieter, die lediglich ihre Marge im Auge haben. Unser Ansatz war aber schon immer ein ganz anderer.“

Der Ansatz der Energy Deutschland GmbH stützt sich zunächst auf eine intensive Beratung. Die Kunden sollen genau wissen, worauf sie sich einlassen, was sie benötigen, um ihre Ziele zu erreichen, und wie eine PV-Anlage überhaupt funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Anbietern umfasst die Beratung grundsätzlich einen Termin vor Ort, bei dem die spezifischen Gegebenheiten des Daches und der Umgebung festgestellt werden. Durch eine Ferndiagnose lassen sich solche Dinge oft nicht vollständig erkennen, was zu Problemen bei der späteren Installation oder im Betrieb der Anlage führen kann. Die Ergebnisse der Analyse fließen dann direkt in die technische Planung und die Angebotserstellung ein. Dabei wählen die Solarexperten die Produkte sorgfältig aus, sodass die bestmögliche Leistung zu einem günstigen Preis ermöglicht wird.

„Für einen Laien ist in der Regel nicht leicht zu verstehen, dass es vor allem auf das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten ankommt“, erklärt Mohamad Read. „Es geht uns nicht um die billigsten Produkte, sondern darum, dass Leistung und Amortisationszeit in einem Punkt zusammenkommen, denn das macht den Mehrwert letztlich aus.“ Für die Auswahl der Komponenten greifen die Experten im Übrigen auf aktuelle wissenschaftliche Studien zurück, die klar belegen, welche Module und Speicher den größten Vorteil bieten. Während andere Anbieter durch Verträge an bestimmte Hersteller gebunden sind, kann die Energy Deutschland GmbH genau die Komponenten empfehlen, die für das jeweilige Projekt am besten geeignet sind. Transparenz ist für Mohamad Read dabei das oberste Gebot, damit der Kunde leicht nachvollziehen kann, weshalb die Solarexperten ihre unabhängige Empfehlung in genau dieser Weise aussprechen. Am Ende stehen dann eine solide Kostenaufstellung und ein maßgeschneidertes Konzept, das aktuelle und zukünftige Energieanforderungen berücksichtigt. Stimmt der Kunde dem Angebot zu, kann es sofort an die Umsetzung gehen.

Zwei bis drei Wochen: Mit Energy Deutschland GmbH geht es auch schneller

Die Energy Deutschland GmbH steht aber nicht nur für sorgfältige Planungen und transparente Kalkulationen, sondern auch für eine zügige Umsetzung. Nach der Auftragserteilung dauert es bis zur Fertigstellung der PV-Anlage lediglich zwei bis drei Wochen. So schnell geht es deshalb, weil die internen Abläufe auf Effizienz getrimmt sind und das Team aus erfahrenen Fachleuten besteht, die den Batteriespeicher und die Module in kurzer Zeit installiert haben und zudem für eine reibungslos funktionierende Smart-Home-Anbindung sorgen. Die Energy Deutschland GmbH ist aber auch nach der Installation jederzeit für ihre Kunden da. Die Solarexperten übernehmen die Wartung und optimieren die Anlage, damit sie immer die bestmögliche Leistung erbringt. Zudem sind sie bei Fragen und Problemen rund um die Uhr erreichbar und werden bei eventuellen technischen Schwierigkeiten schnell vor Ort sein.

Fairness, Transparenz und Kompetenz

„Ich bin schon sehr lange in der Solarbranche tätig, wobei ich das wirklich aus Überzeugung tue, weil erneuerbare Energien für unseren Planeten gut sind und die Kunden mit ihnen gleichzeitig unabhängiger von den großen Energieversorgern werden“, betont Mohamad Read. „Ich habe aber auch gemerkt, dass es selten um die technisch beste und kostengünstigste Lösung ging. Mit der Energy Deutschland GmbH möchten wir es deshalb bewusst anders machen, um Fairness, Transparenz und Kompetenz in den Mittelpunkt zu rücken.“ Dass es ihm damit ernst ist, zeigt sich im Besonderen darin, dass er Interessenten die Möglichkeit gibt, mit Kunden zu sprechen, die ihre PV-Anlage mit der Energy Deutschland GmbH geplant und umgesetzt haben. Er gewährt ihnen damit wertvolle Einblicke von neutraler Seite, die eine unabhängige Entscheidungsfindung erleichtern.

