Neue Osnabrücker Zeitung

Dudenhöffer macht Stromkonzerne für E-Auto-Krise mitverantwortlich

Autoexperte: Ladepreise viel zu hoch - Politik sollte eingreifen

Osnabrück (ots)

Auto-Ökonom Ferdinand Dudenhöffer hat die Stromkonzerne für den schleppenden Hochlauf der E-Mobilität mitverantwortlich gemacht. "Wenn man beim Schnellladen mehr als einen Euro pro Kilowattstunde Strom bezahlt, wird man bei der Laderechnung blass im Gesicht. Wenn Ihnen die Stromverkäufer bei einer Strecke von Bochum nach München und zurück 160 Euro mehr in Rechnung stellen als beim Tanken von Diesel, zerstört man die Elektromobilität", sagte Dudenhöffer im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Die Stromkonzerne sägen den Ast ab, auf dem sie sitzen. Die Politik sollte mit unseren Stromkonzernen reden."

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell