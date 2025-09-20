Neue Osnabrücker Zeitung

BDA-Präsident: Frankreich muss dem Kanzler warnendes Beispiel sein

Rainer Dulger mahnt nach "Herbst der Reformen" einen "Winter der Umsetzung" an

Osnabrück (ots)

Angesichst der jüngsten Proteste in Frankreich gegen den Sparkurs der Regierung, warnt die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) die Bundesregierung vor der Verschleppung nötiger Reformen. "Frankreich zeigt, wie gefährlich es ist, notwendige Reformen zu lange aufzuschieben: Das Ergebnis ist ein völlig überschuldeter Staat, in dem die politischen Extreme links und rechts die bürgerliche Mitte zu zerreiben drohen", sagte BDA-Präsident Rainer Dulger im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Der schwarz-rote Koalitionsvertrag enthalte die Maßnahmen, um gegenzusteuern; diese müssten aber schnell und konsequent umgesetzt werden. Sollte dem 'Herbst der Reformen' kein 'Winter der Umsetzung' folgen und die Belastungen für Bürger und Unternehmen weiter steigen, werde die Unzufriedenheit im Land wachsen", mahnte Dulger.

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell