Neue Osnabrücker Zeitung

SPD-Generalsekretär Miersch lobt Merkel: 10 von 10 Punkten für Kritik an Merz

Lobt Altkanzlerin als "große Europäerin"

Kritik sollte CDU "zu denken geben"

Osnabrück (ots)

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hat die öffentliche Kritik von Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) am CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz gelobt. Gefragt, wie er die Intervention der ehemaligen CDU-Chefin gegen die migrationspolitischen Vorstöße ihres Nachfolgers im Parteiamt auf einer Skala von 1 bis 10 finde, sagte Miersch in einem Live-Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Das ist Punkt 10 bei mir auf der Skala. Wenn Europa an dieser Stelle scheitert, werden wir genau das Gegenteil erreichen von dem, was wir eigentlich wollen."

Miersch betonte, er halte Merkel für "eine große Europäerin". Die Kritik der Altkanzlerin sowie der Kirchen solle der CDU mit Blick auf die Inkaufnahme von Abstimmungserfolgen durch Zustimmung der AfD "in irgendeiner Form mal zu denken geben".

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell