Neue Osnabrücker Zeitung

Bis zu elf Euro für 20 Zigaretten: Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi will das Rauchen teurer machen

Osnabrück (ots)

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi will das Rauchen deutlich teurer machen und spricht sich für eine höhere Tabaksteuer aus. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte der SPD-Politiker: "Ich bin der Meinung, dass wir die Steuern auf Tabak nochmal deutlich erhöhen sollten. Bei uns in Deutschland liegt der durchschnittliche Preis für eine Schachtel Zigaretten mit 20 Stück aktuell bei sieben oder acht Euro - meinetwegen können es ruhig zehn oder elf Euro sein." Die Mehreinnahmen sollten laut Philippi "gezielt dafür verwendet werden, Präventionsangebote zu stärken und auszubauen".

Gleichzeitig fordert Philippi, der Mediziner ist, ein Werbeverbot für Alkohol und Zigaretten. "Ich bin für stark dafür, die Werbung für Tabak und Alkohol bei uns in Deutschland zu verbieten. Wir wissen, dass die Werbung für Zigaretten und alkoholische Getränke dazu führt, dass Kinder und Jugendliche keine natürliche Distanz zu diesen Stoffen entwickeln. Sie werden durch die Werbung verharmlost und gelten als ungefährlich, was nachweislich nicht der Fall ist", sagte Philippi.

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell