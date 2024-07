Neue Osnabrücker Zeitung

Umwelthilfe fordert Förderung für kleine Elektro-Firmenwagen

Bundesgeschäftsführer Resch "fassungslos" über geplante Steuererleichterungen für teure Firmen-E-Autos

Osnabrück (ots)

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die geplanten Steuererleichterungen für Dienst-E-Autos scharf kritisiert. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch: "Anstatt Steuergeld für Luxus-Dienstwagen zu verschleudern, die sich kein Normalverdiener leisten kann, sollte die Regierung die Anschaffung von kleinen und sparsamen E-Autos fördern, die auch von Pflegediensten und so weiter total dringend gebraucht werden." Die Wachstumsinitiative der Ampel mache aber "genau das Gegenteil".

Die Ampelregierung hatte sich unlängst auf eine Sonderabschreibung für neu zugelassene vollelektrische und vergleichbare Nullemissionsfahrzeuge geeinigt. Dabei soll auch bei der Dienstwagenbesteuerung für E-Fahrzeuge der Deckel für den Brutto-Listenpreis von 70.000 Euro auf 95.000 Euro angehoben werden.

Dazu sagte Resch im Interview mit der NOZ: "Zusätzlich gefördert werden Monster-SUVs und Luxus-Dienstwagen zwischen 70 - 95.000 Euro Bruttolistenpreis. Sie verbrauchen in Produktion und im Betrieb wegen ihres Gewichts und der Größe viel zu viel Strom. Das sind Geschenke an Mercedes, BMW, Audi und Porsche. Das macht mich fassungslos."

Einen sinnvolleren Weg in der Förderpolitik für E-Autos würden Frankreich und die skandinavischen Länder verfolgen, sagte Resch der Zeitung: "Wir brauchen ein Bonus-Malus-System, das klimaschädliche Fahrzeuge massiv verteuert und Fahrzeuge, die wenig CO2 ausstoßen und wenig Strom verbrauchen, begünstigt." Mit diesen Mitteln habe Norwegen es geschafft, dass "90 Prozent der Neuzulassungen Elektrofahrzeuge" seien. In Deutschland scheitere diese Diskussion "aber am Widerstand der deutschen Autokonzerne".

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell