Umfrage: Nur jeder zweite Deutsche fühlt sich von der Politik wertgeschätzt

Studie der Uni Mannheim: Am Arbeitsplatz wird viel mehr Respekt empfunden - Forscher sehen Zusammenhang mit AfD-Aufstieg

Osnabrück (ots)

Nicht einmal jeder zweite Deutsche fühlt sich von der deutschen Politik respektvoll behandelt. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des German Internet Panels der Universität Mannheim hervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) vorliegt. Demnach wünschten sich fast alle der insgesamt 3.683 Befragten (96 Prozent), dass Politiker ihnen Respekt entgegenbringen. Dagegen gaben nur 47 Prozent der Befragten an, sich tatsächlich respektvoll von ihnen behandelt zu fühlen.

In anderen Bereichen ist diese Diskrepanz deutlich kleiner. So wünschten sich 98 Prozent der Befragten auch Respekt am Arbeitsplatz, und 71 Prozent erleben diesen Respekt auch.

"Das größte Würdedefizit besteht eindeutig in der Behandlung durch die Politik", sagte Oliver Spalt, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre in Mannheim, im Gespräch mit der NOZ. Der Mannheimer Politikwissenschaftler Richard Traunmüller sagte, die Zahlen erklärten die hohen Zustimmungswerte für die AfD. "Das Hauptergebnis ist, dass eine größere Würde-Lücke extremere politische Positionen und fehlendes Vertrauen in den Staat wahrscheinlicher macht", sagte er.

