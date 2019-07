IFEMEDI

Eine neue Generation Eisen

Eisenergänzung geht jetzt auch magenverträglich und effizient

Oldenburg (ots)

Eisen ist ein unverzichtbares Mineral, das eine Vielzahl von Körperfunktionen unterstützt. Eisenmangel macht sich beispielsweise mit Müdigkeit, Erschöpfung, geringer geistiger Leistungsfähigkeit oder einem schwachen Immunsystem bemerkbar. Was liegt da näher, als ein Eisenpräparat einzunehmen, um den Mangel zu beseitigen?

Allerdings zeigen Studien, dass drei Viertel aller Menschen, die Eisen einnehmen, über Nebenwirkungen klagen. Insbesondere die Verträglichkeit ist nicht immer gegeben - Anwender klagen über Übelkeit, Verstopfung oder Durchfall.

Hier setzt das neue patentierte ActiveIron® an. Nachweislich verdoppelt die neuartige Rezeptur des rezeptfreien Eisenpräparates mit dem einzigartigen Eisen-Molkeprotein-Komplex die Menge an absorbiertem Eisen und wirkt dabei so sanft auf die Magenschleimhaut, dass es sogar auf nüchternen Magen eingenommen werden kann.

Bei ActiveIron® ist das Eisen intelligent in Molkeprotein verpackt. Dadurch ist gewährleistet, dass die Freisetzung des Eisens erst im Dünndarm erfolgt und nicht im Magen. So wird oxidativer Stress im Magen vermieden, die Magenschleimhaut nachweislich nicht gereizt und es werden keine Entzündungen verursacht.

Für die speziellen Bedürfnisse der Frau

Auf die besonderen Bedürfnisse von Frauen im gebärfähigen Alter ist das ebenfalls neu eingeführte ActiveIron® Eisen und B Komplex Plus für Frauen ausgerichtet. Dieses enthält nicht nur Eisen in der besonders gut verfügbaren und verträglichen Form, sondern zusätzlich den täglichen Bedarf an B-Vitaminen, den fettlöslichen Vitaminen D, E und K sowie Vitamin C und den Mineralstoffen Zink, Selen, Kupfer, Mangan und Chrom. ActiveIron® Eisen und Vitamin B Komplex plus für Frauen (rezeptfrei in der Apotheke) liefert durch die synchronisierte Freisetzung der Vitamine und Mineralien sofort einen Energieschub und hebt gleichzeitig den Eisenspiegel im Blut an.

Die erweiterte ActiveIron®-Rezeptur für Frauen ist bei Müdigkeit, Erschöpfung und Antriebslosigkeit sowie für Frauen, die schwanger sind oder es werden möchten, eine optimale Empfehlung.

Pressekontakt:

ifemedi, Dr. Jörg Hüve

0441-9350590

presse@medizin-ernaehrung.de

Original-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuell