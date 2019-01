Spektrum Cannabis

Erster Import von medizinischem Cannabis nach Polen durch Spectrum Cannabis

Frankfurt (ots)

Die Canopy Growth Corporation gibt einen ersten Transfer von medizinischem Cannabis nach Polen bekannt. Canopy Growth ist ein weltweit führendes Cannabis-Unternehmen, dessen Marke "Spectrum Cannabis" auf medizinische Anwendungen spezialisiert ist.

Spectrum Cannabis Polen ist jüngster Zuwachs eines Netzwerks europäischer Produktions- und Vertriebsstellen, welches Canopy Growth zur Bedienung paneuropäischer Nachfrage nach medizinischem Cannabis derzeit aufbaut. Der erste Import von Spectrum Cannabis Polen wurde über die europäische Vertriebszentrale von Canopy Growth mit Sitz Frankfurt am Main abgewickelt. Mit Polen entsteht in Mitteleuropa ein weiterer Markt für medizinisches Cannabis. Sein Markt entspricht mit 38 Millionen Bürgern der Größe Kanadas, wo heute mehr als 300.000 kanadische Patienten über ein staatlich reguliertes System auf medizinisches Cannabis zugreifen.

Seit den am 1. November 2017 in Kraft getretenen Vorschriften kann medizinisches Cannabis in das Land eingeführt und von polnischen Apotheken verarbeitet und verkauft werden, sobald es amtlich registriert wurde. Im Oktober 2018 wurde Spectrum Cannabis Polen für eine Importlizenz zugelassen, welche die Einfuhr bestimmter Blütensorten ermöglicht. Polnische Ärzte können medizinisches Cannabis für eine Vielzahl von Symptomen verschreiben - von chronischen Schmerzen, Chemotherapie-bedingter Übelkeit und Erbrechen bis hin zur Muskelspastik bei Multipler Sklerose.

"Diese Lieferung ist ein wichtiger Schritt in einem neuen europäischen Markt und Teil unseres Bestrebens, paneuropäische Aktivitäten aufzubauen", sagt Dr. Pierre Debs, European Managing Director bei Canopy Growth. "Wir setzen unsere Strategie der Erschließung neuer Märkte und der Sicherstellung einer autarken europäischen Struktur fort, um Patienten auf dem gesamten Kontinent mit hochwertigem medizinischem Cannabis versorgen zu können."

Ab heute sind Produkte von Spectrum Cannabis für autorisierte Patienten in ausgewählten polnischen Apotheken erhältlich.

Über Spectrum Cannabis

Spectrum Cannabis, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Canopy Growth, fokussiert sich auf die Vereinfachung der Anwendung von medizinischem Cannabis für Patienten und Ärzte. Das international aufgestellte Unternehmen steht mit medizinischem Fachpersonal und Patienten auf der ganzen Welt in Verbindung. Spectrum Cannabis wurde in Kanada gegründet und ist in Australien, Südamerika, Afrika sowie in ganz Europa tätig, seine Produkte sind in unterschiedlichsten Wirkungsgraden und Formaten erhältlich. Ein farbcodiertes Spektrum vereinfacht die Dosierung, indem es THC- und CBD-Gehaltsklassen kategorisiert. Die Produktpalette umfasst Blüten, Öle und innovative Softgels. Durch die Vereinfachung der Produkte und ihrer Dosierung sowie durch kontinuierliche Weiterbildung von medizinischem Fachpersonal setzt sich Spectrum Cannabis für die Verbesserung der Lebensqualität von medizinischen Cannabis-Patienten rund um den Globus ein. Weitere Informationen auf https://spectrumcannabis.com/international/en

Über Canopy Growth Corporation

Canopy Growth baut in hochmodernen, GMP-zertifizierten Gewächshäusern Cannabisblüten an und ist einer der weltweit größten Hersteller und Vertreiber von medizinischem Cannabis. Durch standardisierten Anbau und Ernte wird die nachhaltige Versorgung von Patienten mit qualitativ hochwertigem medizinischem Cannabis gewährleistet. Außerdem unterstützt das Cannabisunternehmen innovative Forschung, um die Basis an klinischen Studienergebnissen kontinuierlich zu erweitern. Weitere Informationen auf www.canopygrowth.com

