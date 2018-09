Besucherrekord beim ZEIT ONLINE-Festival Z2X18

Hamburg (ots) - Mit Z2X18 veranstaltete ZEIT ONLINE am 1. und 2. September 2018 das bislang größte "Festival der neuen Visionäre". Mehr als 1.000 Teilnehmende im Alter von 2X, also 20 bis 29, waren in Berlin, um gemeinsam "Ideen zur Verbesserung der Welt - oder des eigenen Lebens" zu entwickeln.

Auf der Bühne und in persönlichen Sessions sprachen unter anderem die Digitalunternehmerin und jüngste deutsche Aufsichtsrätin Fränzi Kühne, die TV-Comedienne Sophie Passmann, die Schweizer Aktivistin Flavia Kleiner von Operation Libero, Philipp Ruch, Gründer des Zentrums für politische Schönheit, die beiden Initiatoren des EU-Projekts #freeinterrail, Martin Speer und Vincent-Immanuel Herr, und der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert.

Aus den Projekten, die bei Z2X18 vorgestellt wurden, wählten die Teilnehmenden am Sonntagabend die drei vielversprechendsten Ideen:

1. Purpose-Stiftung

Die in der Schweiz ansässige Purpose-Stiftung, gegründet im Jahr 2015 unter anderem von Achim und Adrian Hensen (34), Armin Steuernagel (27) und Alexander Kühl (28), bietet Infrastruktur und Beratung für Unternehmen und Start-ups, die ihre Eigentumsverhältnisse reformieren möchten. Die Purpose-Stiftung hat dafür eine eigene Rechtsform entwickelt, die vertraglich festlegt, dass ein Unternehmen nicht als Spekulationsgut für privaten Gewinn dient, sondern sinnstiftend, unabhängig und am langfristigen Erfolg orientiert arbeiten kann. Zu den Unternehmen, die die Purpose-Stiftung bereits beim Übergang in eine neue Eigentumsform begleitet hat, zählen das deutsche Versandhaus Waschbär mit 400 Mitarbeitern und das finnische Start-up Sharetribe.

http://purpose-economy.org/

2. Auio.tv

Jan-Frederik Metje (29) erhielt im Jahr 2016 selbst die Diagnose Autismus. Um seine eigenen Erfahrungen im Alltag weiterzugeben und Angehörige und Freunde von Betroffenen beim Umgang mit autistischen Menschen zu unterstützen, baut Metje derzeit die Lernplattform auio.tv auf. Mit leicht verständlichen Videos will auio.tv über Autismus aufklären und praxisorientierte Hilfestellung bei Fragen zu Alltag, Familie, Freundschaften und Zukunftsplanung geben.

https://www.auio.tv/de

3. Blaupause Gesundheit

Der Verein Blaupause - Initiative für mentale Gesundheit im Gesundheitswesen e. V., gegründet von den beiden Medizinstudierenden Katharina Eyme (25) und Felix Radtke (22), bietet Menschen in Heilberufen ein Onlineforum zum persönlichen Austausch und konkrete Informationen zu psychischen Erkrankungen. Blaupause Gesundheit e. V. will einen Beitrag leisten zur Prävention und besseren Unterstützung von Ärztinnen und Ärzten, Krankenschwestern, Pflegern oder Physiotherapeuten, die unter psychischen Problemen leiden. Neben dem Onlineforum will der Verein künftig auch Aufklärung für Fachverbände und für Medizinstudierende im ersten Semester anbieten.

https://blaupause-gesundheit.de/

"Die drei ausgewählten Projekte zeigen, dass jede und jeder Einzelne einen positiven Beitrag leisten kann. Das ist der Geist von Z2X. Als Nächstes wollen wir ihn nach Europa tragen - mit einem Z2X-Festival zur Europawahl 2019 in Brüssel", sagt Maria Exner, stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT ONLINE.

