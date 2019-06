IFEMEDI

Aktuelle Studien zeigen: Extrakt aus der Rinde der französischen Meereskiefer verbessert Gedächtnis und Denkvermögen

Oldenburg

Ein gut funktionierendes Gedächtnis ist für den Alltag unerlässlich. Doch mit den Jahren lässt seine Leistungsfähigkeit bei vielen Menschen nach. Wie eine aktuelle Studie zeigt, kann Pycnogenol®, ein patentierter Extrakt aus der Rinde der französischen Meereskiefer, sowohl die Gedächtnisfunktion als auch Denkvermögen und Aufmerksamkeit verbessern.

Dass man mal den Schlüssel liegen lässt oder ohne Einkaufszettel zum Supermarkt fährt, kann passieren. Je älter wir werden, umso häufiger treten solche kleinen Vergesslichkeiten auf. In 20 Prozent der Fälle sind sie allerdings Vorboten einer Gedächtnisschwäche (Demenz) [1]. Neue Forschungsergebnisse [2] zeigen jetzt, dass der natürliche Pflanzenextrakt Pycnogenol® entscheidend zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit des Gehirns beitragen kann.

Pycnogenol® verbessert die Gehirnleistung um 18 Prozent

An der aktuellen Studie nahmen 87 Männer im Alter von 55 bis 70 Jahren teil. Ihre Gedächtnisleistung wurde zu Beginn mit standardisierten Screening-Tests ermittelt. Alle Studienteilnehmer optimierten ihre Lebensweise, um ihr Denkvermögen zu unterstützen: Sie schliefen ausreichend, bewegten sich regelmäßig und ernährten sich gesund. Zusätzlich nahm ein Teil der Gruppe acht Wochen lang täglich 150 mg Pycnogenol® ein.

Wie die Tests zeigten, verbesserte sich die geistige Leistungsfähigkeit bei den Probanden, die Pycnogenol® nutzten, um 18 Prozent. In der Kontrollgruppe gab es lediglich eine Steigerung von 2,5 Prozent. Die Anwender des Extrakts berichteten, dass sie sich eher an Freunde und Familie erinnern und mit anderen Menschen besser umgehen konnten. Außerdem fiel es ihnen leichter, sich zu merken, wo alltägliche Gegenstände zu finden sind. Ihre Fähigkeit, neue Geräte und Technologien zu lernen, verbesserte sich genauso wie ihr Vermögen, Geld und Finanzen zu verwalten.

Die Untersuchung zeigt auch, dass der oxidative Stresslevel im Blut bei den Pycnogenol®-Anwendern im Verlauf der Studie um 16 Prozent sank. Oxidativer Stress ist ein wichtiger Faktor, der Alterungsprozesse fördert - auch im Gehirn.

Pycnogenol® erhöht die Konzentration

Diese aktuelle Studie bestätigt frühere Untersuchungen, die ebenfalls nachweisen, dass Pycnogenol® das Gedächtnis verbessern kann. So belegt eine Studie [3] mit Menschen ab 55 Jahren eine erhöhte allgemeine geistige Leistungsfähigkeit. Dies umfasste Gedächtnis, Aufmerksamkeit und die tägliche Entscheidungsfindung. Eine 2008 veröffentlichte Untersuchung [4] ergab, dass Pycnogenol® den Umgang mit Zahlen im Alltag und das räumliche Gedächtnis älterer Menschen verbessert. Aber auch für jüngere Menschen ist Pycnogenol® geeignet: Die Einnahme verbesserte in einer weiteren Untersuchung das Gedächtnis und somit auch Prüfungsergebnisse bei Hochschulstudenten [5]. Ihre geistige Leistung nahm zu, die Prüfungsangst verminderte sich um 17 Prozent.

Pycnogenol®, der Extrakt aus der Rinde der französischen Meereskiefer (Pinus pinaster maritima), ist einer der bestuntersuchten Pflanzenextrakte der Welt und wird in vielen unterschiedlichen Präparaten eingesetzt. Mit Inhaltsstoffen wie Procyanidinen und Bioflavonoiden hat er sich in der Naturheilkunde bewährt: Diese einzigartige natürliche Kombination wirkt stark antioxidativ. Außerdem sorgt sie dafür, dass sich die Blutgefäße weiten und fördert so die Durchblutung. Dies hilft nicht nur, das Gedächtnis zu verbessern, sondern wirkt auch bei anderen altersbedingten Problemen wie Herz-Kreislauf-Leiden oder Gelenkproblemen vorbeugend. Zusätzlich hat Pycnogenol® einen ent-zündungshemmenden Effekt.

Umfassende Informationen zu weiteren Studien sind in der Broschüre "Pycnogenol und Kognition" zusammengefasst. Sie ist kostenfrei und ohne Registrierung auf der Pycnogenol®-Website www.pycnogenol.de zum Download verfügbar.

[1] Winblad B, Palmer K, Kivipelto M et al.: Mild cognitive impairment--beyond controversies, towards a consensus: report of the International Working Group on Mild Cognitive Impairment. J Intern Med 2004; 256: 240-6. CrossRef MEDLINE [2] Hosio M. et al.: Pycnogenol® supplementation in minimal cognitive dysfunction. Journal of Neurosurgical Sciences 2018 June;62(3):279-84 DOI: 10.23736/S0390-5616.18.04382-5 [3] Belcaro G. et al.: Improvement in cognitive function, attention, mental performance with Pycnogenol® in healthy subjects (55-70) with high oxidative stress. J Neurosurg Sci; 59(4): 437-446, 2015 [4] Ryan J. et al.: An examination of the effects of the antioxidant Pycnogenol® on cognitive performance, serum lipid profile, endocrinological and oxidative stress biomarkers in an elderly population. J Psychopharmacol 22(5): 553-562, 2008 [5] Luzzi R. et al.: Pycnogenol® supplementation improves cognitive function, attention and mental performance in students. Panminerva Med. 2011 Sep;53(3 Suppl 1):75-82

