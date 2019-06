IFEMEDI

Fruchtig-tropisch-lecker: Neue Trinkampullen mit Vitamin B12 sorgen für gute Laune und viel Energie

In tropischen Gefilden wachsen die wohl erfrischendsten Früchte - Mango und Maracuja. Vereint mit den Powerlieferanten aus Vitamin B12, Vitamin B6 und Vitamin B2 sowie dem Eiweißbaustein L-Carnitin hat der Vitalstoffspezialist Dr. Scheffler erneut sein feines Gespür bewiesen: Geschmack, Qualität und Wirksamkeit - das passt einfach!

Die neuen apothekenexklusiven ADDITIVA® Vitamin B12 Trinkampullen verwöhnen die Sinne und schmecken einfach nach Sommer. In zuverlässiger Apothekenqualität liefert Vitamin B12 die nötige Energie in stressigen Zeiten und verbessert die Abwehr. Die Vitamine B2 und B6 wirken sich positiv auf Energiebilanz, Belastbarkeit, Konzentration und Eigenmotivation aus. L-Carnitin verbessert die Energiefreisetzung und -versorgung von Gehirn und Nerven. Übrigens: Das enthaltene Vitamin B12 deckt den täglichen Bedarf eines gesunden Erwachsenen.

Drücken, schütteln und genießen

Das neue ADDITIVA Vitamin B12 gibt es jetzt in der praktischen Zwei-Komponenten-Trinkampulle: Daumen drauf und Energie tanken für den Tag. Schon eine Trinkampulle ADDITIVA Vitamin B12 täglich unverdünnt zu einer Mahlzeit getrunken, liefert das entscheidende Plus - und das zu einem besonders attraktiven Preis.

Diese hochwertige Vitalstoffkombination "Made in Germany" ist die perfekte Motivation für einen gelungenen Tag. Das Erfolgs-Quartett sorgt für ein starkes Nervenkostüm, steigert die innere Antriebskraft und führt zu hoher Leistungsfähigkeit. Insbesondere bei der langfristigen Einnahme ist das anhaltende Energiehoch ein wichtiges Plus in der Vitamin-B12-Supplementation. Zudem ist es vegan und eignet sich daher optimal auch für Vegetarier und Veganer.

Vitamin B12-Mangel durch Stress, Ernährung und das Alter

Schon bei den ersten Anzeichen eines Vitamin-B12-Mangels sind die Trinkampullen die richtige Empfehlung, etwa bei Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Antriebsschwäche, Nervosität, Gedächtnis- und Konzentrationsschwäche. Insbesondere Stress und steigende Leistungsanforderungen erhöhen den Bedarf an Vitamin B12. Eine unzureichende Aufnahme bei vegetarischer und veganer Ernährung sowie im Alter aufgrund von Malabsorptionen und Medikationen können ebenfalls einen Vitamin B12-Mangel fördern.

