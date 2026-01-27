vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

vbw unterstreicht die Gefahr von Fake-News im Vorfeld zu den Kommunalwahlen

Brossardt: "Beste Medizin gegen Falschinformationen ist eine starke Wirtschaft vor Ort"

München (ots)

Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft fordert einen verstärkten Einsatz gegen Falschnachrichten und Desinformation. "Durch soziale Medien und das Internet verbreiten sich 'Fake News' viel schneller und effektiver als früher. Fakt ist: Desinformation bedroht nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern auch Demokratie und Wirtschaft. Zudem können Falschinformationen schwere Reputationsschäden bei Unternehmen verursachen und sogar Wahlen beeinflussen - mit Blick auf die Kommunalwahlen in Bayern gilt es daher umso mehr, sich gegen Fake-News-Kampagnen zu wappnen", betonte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt auf einer vbw Kooperationsveranstaltung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales. Die vbw engagiert sich in der von den Bayerischen Staatsministerien für Digitales sowie für Inneres, Sport und Migration gegründeten "Bayern-Allianz gegen Desinformation" für mehr Resilienz im digitalen Raum.

Der vbw bereitet aber allen voran Künstliche Intelligenz, die im Rahmen von Kampagnen der Desinformationsindustrie genutzt wird, Sorgen. KI-Bots fälschen Inhalte oder vermeintlich echte Personen posten automatisiert in den Sozialen Medien. "Solche Fake-Accounts entfachen Debatten und kosten die betroffenen Unternehmen damit enorme Summen", betont Brossardt. Die vbw sieht aber nicht nur wirtschaftlichen Schaden durch Fake-News, sondern auch den Versuch, das Vertrauen in unsere Institutionen zu untergraben und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schwächen. "Es geht um nichts Minderes als den Schutz von Demokratie und freier Marktwirtschaft", sagte Brossardt und erläuterte: "Klar ist aber auch: Wir wollen keine Einschränkung der Meinungsfreiheit - es geht uns um nachweislich fälschliche oder irreführende Desinformation mit dem Ziel zur Manipulationsabsicht."

Im Vorfeld zu den Kommunalwahlen in Bayern setzt die vbw auf die Erneuerung des Wohlstandsversprechens inden Gemeinden. "Die beste Mittel gegen Desinformation und für mehr Vertrauen in die Demokratie ist eine starke Wirtschaft vor Ort - das bestätigen auch die Umfragen unter Wählerinnen und Wählern", erklärte Brossardt und ergänzte: "Wer die eigene wirtschaftliche Lage als gut einschätzt, hat mehr Vertrauen in unser demokratisches System. Die vbw wirbt daher bei den Gemeinden, Städten und Kreisen dafür, die ansässigen Unternehmen noch entschiedener zu unterstützen. "Als vbw werden wir im Vorfeld zu den Kommunalwahlen 14 regionale WirtschaftsTalks in den bayerischen Regionen veranstalten, um gemeinsam mit Unternehmern und Kommunalpolitikern Lösungen für die Herausforderungen vor Ort zu finden. So leisten wir unseren Beitrag", so Brossardt.

Gleichzeitig setzt die vbw bei den Kommunalwahlen auf einen Schulterschluss zwischen lokaler, landes- und bundespolitischer Ebene, um Desinformationskampagnen die Stirn zu bieten. "Unser Leitfaden 'Sicherer Umgang mit Desinformation' soll dabei helfen. Er beleuchtet verschiedene Falltypen von Desinformation aus der Unternehmenspraxis und zeigt geeignete Gegenmaßnahmen auf", so Brossardt.

Der Bayerische Staatsminister für Digitales, Dr. Fabian Mehring, ergänzte: "Desinformation ist längst kein Randphänomen mehr, sondern ein reales Risiko für Demokratie, gesellschaftlichen Zusammenhalt und wirtschaftliche Stabilität. Unternehmen und Beschäftigte sind täglich mit manipulierten Informationen, Deepfakes und gezielten Täuschungen konfrontiert. Deshalb ist der Schulterschluss mit der vbw ein starkes Signal: Wirtschaft, Staat und Gesellschaft übernehmen gemeinsam Verantwortung für einen faktenbasierten digitalen Raum. Ich freue mich sehr, dass die vbw mit dem Leitfaden 'Sicherer Umgang mit Desinformation' einen gewichtigen Beitrag zur Bayern-Allianz leistet. In der Bayern-Allianz gegen Desinformation arbeiten wir mit führenden Tech-Unternehmen und Plattformbetreibern zusammen, die mit Transparenzstandards, Kennzeichnung von KI-Inhalten, Sicherheits-Tools und Aufklärungskampagnen konkrete Beiträge leisten. Unsere Kooperationsveranstaltung zeigt: Aufklärung gegen Desinformation ist nicht nur Demokratieschutz, sondern auch Standortpolitik - denn Vertrauen, Verlässlichkeit und digitale Integrität sind zentrale Voraussetzungen für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg in Bayern."

Den Leitfaden "Sicherer Umgang mit Desinformation" finden Sie hier: Leitfaden

Original-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell