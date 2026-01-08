vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Pressestatement zu den Beschlüssen der CSU-Klausurtagung in Seeon

München (ots)

Wirtschaft auf Wachstumskurs führen

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.:

"Wir begrüßen die Beschlüsse der CSU-Landesgruppe auf ihrer Klausurtagung in Seeon. Die Schwerpunktsetzung auf die Wirtschaftspolitik ist angesichts der aktuell schwierigen Wirtschaftslage auch absolut notwendig. Die Wirtschaft muss wieder auf Wachstumskurs gesetzt werden. Die Ankündigungen der CSU, beispielsweise zur vorgezogenen Senkung der Körperschaftssteuer, zur Reduzierung des EU-Berichtswesens, zur Novelle des Baugesetzbuches oder zur Förderung von Hightech-Verbrennern weisen dabei in die richtige Richtung. Ganz klar positiv sehen wir auch die Vorschläge der CSU zur `Rodung´ des Bürokratiedschungels, zur Senkung von Erbschafts- und Einkommensteuer, zur Förderung der Resilienz beim Bezug von Rohstoffen und beim Zünden des Infrastruktur-Turbos. Wir begrüßen auch, dass die CSU einen Fokus auf die Automobilbranche als Leitbranche für den Standort Bayern legen will.

Klar ist aber auch: Die Pläne müssen jetzt auch schnellstmöglich in die Tat umgesetzt werden, denn die Zeit drängt und die Lage ist ernst. Unsere Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland ist in Gefahr und unsere Unternehmen blicken mit zunehmender Sorge in die Zukunft. Wir müssen dem Abwärtstrend jetzt ein Ende setzen und das Ruder herumreißen. Deswegen muss die Bundesregierung nun ihre Ankündigungen wie etwa die Modernisierungsagenda oder das Infrastruktur-Beschleunigungsgesetz schnellst möglich umsetzen. Zentral wird sein, dass auch die hohen Energie- und Arbeitskosten endlich gesenkt werden."

