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Lidl läutet das Osterbacken mit Preissenkungen von bis zu 23 Prozent ein

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Bad Wimpfen (ots)

Damit das Osterfest nicht nur süß, sondern auch preiswert wird, senkt der Preisführer ab sofort für zahlreiche Produkte seiner Back-Eigenmarke "Belbake" die Preise.

Ob der saftige Marmorkuchen am Wochenende, die feine Torte zum Geburtstag oder das klassische Osterlamm: Pünktlich zur bevorstehenden Osterzeit setzt Lidl in Deutschland ein deutliches Zeichen für preisbewusstes Backen und reduziert dauerhaft die Preise für zahlreiche Artikel seines Backsortiments. Der Preisführer hält damit sein Versprechen und gibt sinkende Rohstoffkosten unmittelbar an seine Kunden weiter.

Besonders Schokoladenliebhaber kommen voll auf ihre Kosten: Der fair gehandelte Belbake Backkakao ist ab sofort um über 23 Prozent im Preis gesenkt und kostet in der 250-Gramm-Packung nur noch 3,29 Euro (Grundpreis: 13,16 Euro/ 1 Kilogramm) statt bisher 4,29 Euro. Auch hinsichtlich der Dekoration setzt Lidl auf Nachhaltigkeit zum Bestpreis: Die Belbake Fairtrade Raspelschokolade sinkt im Preis von 1,99 Euro pro 100-Gramm-Packung auf künftig 1,59 Euro (Grundpreis: 15,90 Euro/ 1 Kilogramm). So schmeckt das Ostergebäck gleich doppelt gut. Denn Lidl-Kunden genießen nicht nur den besten Preis, sondern unterstützen mit ihrem Einkauf auch den fairen Kakaoanbau¹ .

Darüber hinaus wurden die Preise für viele weitere unverzichtbare Backhelfer wie Backpulver, Sahnesteif und Vanillin-Zucker dauerhaft gesenkt.

Diese Produkte werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:

Belbake Backpulver 10er , 150 Gramm, neu 0,55 Euro (Grundpreis: 3,67 Euro/ 1 Kilogramm) statt 0,59 Euro

, 150 Gramm, (Grundpreis: 3,67 Euro/ 1 Kilogramm) statt 0,59 Euro Belbake Feine Speisestärke , 400 Gramm, neu 0,79 Euro (Grundpreis: 1,98 Euro/ 1 Kilogramm) statt 0,89 Euro

, 400 Gramm, (Grundpreis: 1,98 Euro/ 1 Kilogramm) statt 0,89 Euro Belbake Sahnesteif 5er , 40 Gramm, neu 0,35 Euro (Grundpreis: 8,75 Euro/ 1 Kilogramm) statt 0,39 Euro

, 40 Gramm, (Grundpreis: 8,75 Euro/ 1 Kilogramm) statt 0,39 Euro Belbake Trockenbackhefe 6er , 42 Gramm, neu 0,69 Euro (Grundpreis: 16,43 Euro/ 1 Kilogramm) statt 0,79 Euro

, 42 Gramm, (Grundpreis: 16,43 Euro/ 1 Kilogramm) statt 0,79 Euro Belbake Vanillin-Zucker 15er , 120 Gramm, neu 0,39 Euro (Grundpreis: 3,25 Euro/ 1 Kilogramm) statt 0,45 Euro

, 120 Gramm, (Grundpreis: 3,25 Euro/ 1 Kilogramm) statt 0,45 Euro Belbake Schokoladenstreusel sort. , 400 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 7,48 Euro/ 1 Kilogramm) statt 3,39 Euro

, 400 Gramm, (Grundpreis: 7,48 Euro/ 1 Kilogramm) statt 3,39 Euro Belbake Fairtrade Raspelschokolade sort. , 100 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 15,90 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,99 Euro

, 100 Gramm, (Grundpreis: 15,90 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,99 Euro Belbake Schokotröpfchen sort. , 100 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 15,90 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,99 Euro

, 100 Gramm, (Grundpreis: 15,90 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,99 Euro Belbake Chocolate Chunks sort ., 100 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 15,90 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,99 Euro

., 100 Gramm, (Grundpreis: 15,90 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,99 Euro Belbake Backkakao Fairtrade , 250 Gramm, neu 3,29 Euro (Grundpreis: 13,16 Euro/ 1 Kilogramm) statt 4,29 Euro

, 250 Gramm, (Grundpreis: 13,16 Euro/ 1 Kilogramm) statt 4,29 Euro Belbake Puddingpulver Vanille 5er , 190 Gramm, neu 0,39 Euro (Grundpreis: 2,05 Euro/ 1 Kilogramm) statt 0,45 Euro

, 190 Gramm, (Grundpreis: 2,05 Euro/ 1 Kilogramm) statt 0,45 Euro Belbake Lebensmittelfarbe, 4x20 Gramm, neu 2,89 Euro (Grundpreis: 36,13 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,99 Euro

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

¹ Weitere Informationen zu Fairtrade und deren Vorgaben zum Erhalt des Siegels: https://www.fairtrade.net/de-de/Was-ist-Fairtrade/der-fairtrade-ansatz.html

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