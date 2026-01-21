Lidl

Preise geknackt: Lidl senkt die Preise für Nüsse

Von Walnuss bis Mandel: Jetzt dauerhaft günstiger

Bad Wimpfen

Lidl senkt als Preisführer in Deutschland ab Donnerstag dauerhaft die Preise für verschiedene Nüsse der Eigenmarke "Alesto". Die "Alesto Walnusskernhälften" sind jetzt 60 Cent günstiger und künftig für 2,99 Euro (Grundpreis: 14,95 Euro/Kilogramm) erhältlich. Die "Alesto Erdnusskerne geröstet & gesalzen" wurden erst kürzlich in der ÖKO-TEST Ausgabe 01/2026 mit "Sehr gut" bewertet und kosten ab sofort nur noch 1,99 Euro.

Mit dieser Preisanpassung gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter.

Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.

Diese Nüsse werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:

Alesto Walnusskernhälften, 200 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 14,95 Euro/Kilogramm) statt 3,59 Euro

Alesto Snack-Mandeln, 200 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 14,95 Euro/Kilogramm) statt 3,49 Euro

Alesto Walnüsse in der Schale, 1 Kilogramm, neu 4,49 Euro statt 4,99 Euro (regional verfügbar)

Alesto Walnüsse in der Schale, 500 Gramm, neu 2,25 Euro (Grundpreis: 4,50 Euro/Kilogramm) statt 2,49 Euro (regional verfügbar)

Alesto Erdnusskerne geröstet und gesalzen, 500 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 3,98 Euro/Kilogramm) statt 2,29 Euro

Alesto Erdnusskerne geröstet und ungesalzen, 500 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 3,98 Euro/Kilogramm) statt 2,29 Euro

Alesto Cashew Peanut Mix versch. Sorten, 200 Gramm, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 11,45 Euro/Kilogramm) statt 2,49 Euro

Alesto Cruspies Erdnüsse im Teigmantel Paprika, 200 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 5,95 Euro/Kilogramm) statt 1,29 Euro

