Lidl erweitert seine Fairtrade-zertifizierte Eigenmarke "Way To Go" mit Saft und Nektar

Noch mehr Fairness und Transparenz im Sortiment: Ab sofort bietet Lidl in allen über 3.250 Filialen in Deutschland Orangensaft und Orangen-Mango-Nektar unter der Fairtrade-zertifizierten Eigenmarke "Way To Go" für 1,99 Euro pro Liter an. Durch den Verkauf erhalten Erzeuger neben dem Mindestpreis und der Prämie von Fairtrade einen Aufschlag, der unter anderem Fortbildungsangebote und Projekte zur Einkommensdiversifizierung finanziert. Damit will Lidl zur Etablierung existenzsichernder Einkommen beitragen, Geschlechtergerechtigkeit verbessern und mehr Landwirte zu einem umweltfreundlicheren und an den Klimawandel angepassten Anbau befähigen. Die Orangen für den "Way To Go"-Saft und -Nektar sind zu 100 Prozent bis zum Ursprung rückverfolgbar. Kunden können sich durch den Kauf bewusst für ein fair gehandeltes Produkt entscheiden, um den nachhaltigen Anbau der Obsterzeuger in Brasilien zu fördern.

Kontinuierliches Engagement für fairen Handel

Lidl hat bereits 2020 die Fairtrade-zertifizierte Eigenmarke "Way To Go" mit Schokolade in verschiedenen Geschmackssorten eingeführt. Seither haben über 2.200 Kakaobauern aus Ghana - darunter knapp ein Drittel Frauen - von einem besseren Einkommen profitiert. Die "Way To Go"- Eigenmarke ist Teil des kontinuierlichen Engagements des Lebensmitteleinzelhändlers, die Lebens- und Arbeitsbedingungen entlang der Wertschöpfungskette zu verbessern. Bereits 2006 hat Lidl mit "Fairglobe" als erster Händler bundesweit eine Eigenmarke für Fairtrade-zertifizierte Produkte eingeführt, die mittlerweile rund 30 Artikel umfasst. Das Angebot trägt dazu bei, Fairtrade in der Mitte der Gesellschaft zu etablieren, und macht Kunden fair gehandelte Waren einfach zugänglich und bezahlbar.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell