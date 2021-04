Lidl

Lidl startet Verkauf der ersten kompletten "Grüner Knopf"-zertifizierten Kollektion von Barbara Meier

Modische, alltagstaugliche Schnitte und frische Farben - die neue "Mini-Me"-Kollektion von Barbara Meier ist nicht nur stylisch, sondern auch nachhaltig produziert. Die nachhaltige Mode ist ab dem 3. Mai 2021 in allen Lidl-Filialen und im Lidl-Onlineshop sowie am Vortag beim digitalen Live-Shopping-Event mit Barbara Meier erhältlich. Bei dem Event - einer Lidl-Premiere - haben Kunden zum ersten Mal die Möglichkeit, die komplette Kollektion über www.lidl.de/live kennenzulernen und vorab zu bestellen. Die sommerlichen Teile der Lidl-Eigenmarken "esmara" und "Lupilu" sind mit dem staatlichen Siegel "Grüner Knopf" des Bundesentwicklungsministeriums gekennzeichnet, das für sozial und ökologisch nachhaltig hergestellte Textilien steht.

Erhältlich ist die Kollektion in den Größen S bis XL bzw. 36 bis 48 für Damen sowie in den Größen 50/56 bis 86/92 für Babys exklusiv in allen Lidl-Filialen sowie im Lidl-Onlineshop. Die Preise liegen zwischen 3,99 Euro und 12,99 Euro.

